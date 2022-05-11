快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電新竹區處施工班成軍揭牌 成員中「4朵花」成嬌點

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
台電新竹區營業處施工班成立，投入各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等各方面任務。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區營業處施工班成立，投入各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等各方面任務。圖／台電新竹區營業處提供

新竹地區坐擁新竹科學園區，用電需求不斷攀升，但因外包配電技術人員日益老化、短缺，台電新竹區營業處決定自己成立施工班，今天揭牌。施工班成員24人，讓人眼睛一亮的是「4朵花」，包含一對姐妹檔，女班員巾幗不讓鬚眉，成台電施工班嬌點。

台電新竹區營業處指出，過去施工仰賴承攬廠商負責，但長久下來，廠商人力老化、短缺，為避免出現施工人力斷層，台電近年陸續成立自己的施工班；除了可搭配外包廠商出勤作業，也能培養自己的人馬，施工班由較資深的員工帶領，強化經驗傳承。

台電新竹區營業處今天在新竹區處配電中心揭牌成立施工班，陣容雖以男性居多，但4名女性成員格外亮眼，分別是李筱瑄、彭如萍、蔡椀晴與蔡姗妮，包含剛畢業的社會新鮮人及相約報考的姊妹檔，4人都考取高難度的配電線路裝修技術士乙級證照。

蔡椀晴與蔡姗妮是姐妹檔，妹妹蔡珊妮說，她大學念應用外語系，畢業後從事服務業，進來台電1年、受訓半年，發現扛這些電線設備真的很重，「台電像是健身房」，爬電桿、搬重物讓她體能變很好，也發現男生可以做，女生也可以做，沒有問題。

「一開始確實體力跟不上，有特別加強體能訓練！」李筱瑄也分享，父母跟哥哥都在台電工作，家人認為台電雖然辛苦，但福利與工作內容都不錯，自己負責管領材料，也要出勤汰換電桿上的老舊物品，雖然辛苦但強化體能後，逐漸跟上腳步也習慣了。

台電新竹區營業處處長胡忠興說，施工班成立充實人力後，可望加速完成政府各項公共工程電力建設，未來積極投入各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等各方面任務，外勤施工支援及調度也可更靈活，提升電力服務品質。

新竹區營業處副處長李秀碧也提到，施工班共4班、每班6人，並配備各項施工設備機具及車輛，將由資深員工擔任班長與副班長，不僅藉此加強配電外線技術傳承，也能逐漸培養穩定新竹地區供電重要使命的生力軍，提供新竹地區可靠、穩定的電力。

台電新竹區營業處施工班成立，投入各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等各方面任務。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區營業處施工班成立，投入各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等各方面任務。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區營業處施工班成立，班員「4朵花」彭如萍、蔡椀晴、蔡姗妮與李筱瑄成嬌點。記者張裕珍／攝影
台電新竹區營業處施工班成立，班員「4朵花」彭如萍、蔡椀晴、蔡姗妮與李筱瑄成嬌點。記者張裕珍／攝影
台電新竹區營業處施工班成立，投入各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等各方面任務。記者張裕珍／攝影
台電新竹區營業處施工班成立，投入各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等各方面任務。記者張裕珍／攝影
台電新竹區營業處施工班成立，處長胡忠興（中）與班員蔡椀晴（左1）、彭如萍（左2）、李筱瑄（右2）、蔡姗妮（右1）合影。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區營業處施工班成立，處長胡忠興（中）與班員蔡椀晴（左1）、彭如萍（左2）、李筱瑄（右2）、蔡姗妮（右1）合影。圖／台電新竹區營業處提供

新竹 台電 老化

延伸閱讀

梅雨季節將至 丹大聯外道路鋼便橋擬提早拆除

高雄豪雨落雷！鼓山2千多戶停電避雷器故障修復

雷雨打中避雷器 高雄柴山約500戶停電近1小時

七旬翁失智迷途 徘徊台電中區營業處前不走有原因

相關新聞

白沙屯媽進香隨香再創新高 苗警交通疏導管制措施出爐

苗栗縣宗教盛事白沙屯媽祖進香，不受疫情影響，報名隨香今天達到8.2萬人，已突破去年7.8萬人的紀錄，苗栗縣警局今天公布相...

龍岡採檢站擠採檢人潮 綠色通道3小時估可看100位民眾

全台確診人數持續飆高，桃園也開設採檢站「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，桃園市長鄭文燦今下午至中壢區龍岡採檢站視察動線...

台電新竹區處施工班成軍揭牌 成員中「4朵花」成嬌點

新竹地區坐擁新竹科學園區，用電需求不斷攀升，但因外包配電技術人員日益老化、短缺，台電新竹區營業處決定自己成立施工班，今天...

苗栗縣首座 苗栗國中棒球室內打擊、投捕訓練場啟用

苗栗縣首座棒球室內打擊、投捕訓練場上午在苗栗國中啟用，未來可不受雨天影響，提供球員優質練球空間，校內其他師生也可免於突然...

竹塹文學獎徵件開跑 書寫主題首度延伸至大新竹

新竹市文學界年度盛事「2022竹塹文學獎」徵文活動開跑。竹市府文化局指出，徵文文類包括童詩、青春散文、現代詩、短篇小說等...

湖口第2交流道增設計畫進度慢 地方盼盡快啟動工程

立院交通委員會今天上午會同交通部到湖口考察第二交流道設置進度，因湖口人口持續成長，原本的湖口交流道（第一交流道）已不堪負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。