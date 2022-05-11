台電新竹區處施工班成軍揭牌 成員中「4朵花」成嬌點

新竹地區坐擁新竹科學園區，用電需求不斷攀升，但因外包配電技術人員日益老化、短缺，台電新竹區營業處決定自己成立施工班，今天揭牌。施工班成員24人，讓人眼睛一亮的是「4朵花」，包含一對姐妹檔，女班員巾幗不讓鬚眉，成台電施工班嬌點。

台電新竹區營業處指出，過去施工仰賴承攬廠商負責，但長久下來，廠商人力老化、短缺，為避免出現施工人力斷層，台電近年陸續成立自己的施工班；除了可搭配外包廠商出勤作業，也能培養自己的人馬，施工班由較資深的員工帶領，強化經驗傳承。

台電新竹區營業處今天在新竹區處配電中心揭牌成立施工班，陣容雖以男性居多，但4名女性成員格外亮眼，分別是李筱瑄、彭如萍、蔡椀晴與蔡姗妮，包含剛畢業的社會新鮮人及相約報考的姊妹檔，4人都考取高難度的配電線路裝修技術士乙級證照。

蔡椀晴與蔡姗妮是姐妹檔，妹妹蔡珊妮說，她大學念應用外語系，畢業後從事服務業，進來台電1年、受訓半年，發現扛這些電線設備真的很重，「台電像是健身房」，爬電桿、搬重物讓她體能變很好，也發現男生可以做，女生也可以做，沒有問題。

「一開始確實體力跟不上，有特別加強體能訓練！」李筱瑄也分享，父母跟哥哥都在台電工作，家人認為台電雖然辛苦，但福利與工作內容都不錯，自己負責管領材料，也要出勤汰換電桿上的老舊物品，雖然辛苦但強化體能後，逐漸跟上腳步也習慣了。

台電新竹區營業處處長胡忠興說，施工班成立充實人力後，可望加速完成政府各項公共工程電力建設，未來積極投入各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等各方面任務，外勤施工支援及調度也可更靈活，提升電力服務品質。