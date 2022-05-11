白沙屯媽進香隨香再創新高 苗警交通疏導管制措施出爐

苗栗縣宗教盛事白沙屯媽祖進香，不受疫情影響，報名隨香今天達到8.2萬人，已突破去年7.8萬人的紀錄，苗栗縣警局今天公布相關的交通疏導管制措施，提供民眾參考。

通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年往雲林縣北港朝天宮8天7夜進香，5月16日深夜11點放頭旗，5月20日凌晨1點15分登轎，2點15分出發，5月22日到北港，5月23日凌晨0點15分進火，5月27日下午3點5分回宮，6月7日凌晨1點20分開爐。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，去年進香報名隨香7.8萬人，已是歷史紀錄，今年受疫情影響，規定施打3劑疫苗才能參加，但信眾虔誠信仰的熱情不減，至今天已有8.2萬人，報名要到5月16日下午6點，今年人數再創新高。

警方針對白沙屯媽祖起駕、進香及回鑾時段、路段，規畫交通疏導管制措施，其中，5月19日上午8點至晚上10點封閉通霄鎮台1線123.5至127.4公里間南下車道，北上實施調撥車道；19日晚上10點至20日上午6點封閉台1線123.5至127.4公里間南、北雙向車道，警方視車流，彈性管制封閉台61線白沙屯南向出口匝道，及新埔南、北向出口匝道。

20日凌晨1點至上午6點封閉台1線127.4至132公里間南下車道，台1線北上車輛經由新埔聯絡道往台61線北上，該時段封閉台61線新埔南、北向出口匝道；20日上午6點至下午3點，機動管制通霄鎮台1線132公里至苑裡鎮台1線、苗47-1線口，另19日上午8點至20日中午12點，視車流彈性管制封閉台61線赤土崎、白沙屯及新埔南、北向出口匝道。

5月26日全天機動分段管制苑裡鎮台1線與苗47-1線口，至通霄鎮台1線132公里北上車道，其中26日凌晨4點至中午12點，苑裡鎮台1線139至138公里、通霄鎮台1線131.6至130公里北上車道封閉，南下車道實施調撥；27日凌晨0點至晚上8點，台1線131.6至123.5公里南北車道封閉分段管制，改道行駛台61線通灣聯絡道。