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苗栗縣首座 苗栗國中棒球室內打擊、投捕訓練場啟用
苗栗縣首座棒球室內打擊、投捕訓練場上午在苗栗國中啟用，未來可不受雨天影響，提供球員優質練球空間，校內其他師生也可免於突然飛來硬式棒球的威脅。苗栗國中棒球隊成軍10年來，在縣內外比賽屢有佳績，縣長徐耀昌勉勵球員在兼顧課業同時，善加利用場地鍛鍊體魄，將來成為社會領航人。
苗栗國中棒球隊101年成軍，10年來參加全縣及國內比賽屢獲佳績；教練楊仁豪表示，最近2年曾先後獲得110年苗栗縣長盃棒球錦標賽第二名，111年雲林縣斗六市長盃全國棒球錦標賽第四名，球技、戰力持續加強中，希望優質的場地吸引更多學生熱愛棒球運動。
苗栗國中校長湯秀琴說，棒球隊受限於校內場地，原先只能和體育班一起在操場克難練習，學子對棒球運動的熱情雖不減，但「球不長眼」，難免威脅到其他師生安全，遇惡劣天候也無法練球，經立委徐志榮與地方人士積極奔走及縣府團隊爭取，終獲教育部體育署專案補助500萬元，縣府並編列配合款240萬元，以740萬元經費打造全縣第一座學校棒球室內練習場。
徐耀昌強調，室內球場啟用後，球隊可不畏風雨、烈日，持續強化球技與戰力，快樂學習成長，鼓勵大家學業與運動並重；苦練絕對是致勝的關鍵，盼球隊善用優質場地並在嚴謹的培訓中，精進球技與戰力，為苗栗爭取更多榮譽。
他指出，縣府將持續爭取教育部補助，挹注經費整建各校運動場館設施及發展運動，以達「幸福苗栗、健康山城」目標。徐耀昌表示，大倫國中分校棒壘球場、後龍溪高灘地棒壘球場、建國國中慈輝棒壘球場及照南國中分校壘球場等整修工程今年都將陸續完工，普及並優化縣內棒壘球運動的環境。
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