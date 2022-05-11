苗栗縣首座 苗栗國中棒球室內打擊、投捕訓練場啟用

苗栗縣首座棒球室內打擊、投捕訓練場上午在苗栗國中啟用，未來可不受雨天影響，提供球員優質練球空間，校內其他師生也可免於突然飛來硬式棒球的威脅。苗栗國中棒球隊成軍10年來，在縣內外比賽屢有佳績，縣長徐耀昌勉勵球員在兼顧課業同時，善加利用場地鍛鍊體魄，將來成為社會領航人。

苗栗國中棒球隊101年成軍，10年來參加全縣及國內比賽屢獲佳績；教練楊仁豪表示，最近2年曾先後獲得110年苗栗縣長盃棒球錦標賽第二名，111年雲林縣斗六市長盃全國棒球錦標賽第四名，球技、戰力持續加強中，希望優質的場地吸引更多學生熱愛棒球運動。

苗栗國中校長湯秀琴說，棒球隊受限於校內場地，原先只能和體育班一起在操場克難練習，學子對棒球運動的熱情雖不減，但「球不長眼」，難免威脅到其他師生安全，遇惡劣天候也無法練球，經立委徐志榮與地方人士積極奔走及縣府團隊爭取，終獲教育部體育署專案補助500萬元，縣府並編列配合款240萬元，以740萬元經費打造全縣第一座學校棒球室內練習場。

徐耀昌強調，室內球場啟用後，球隊可不畏風雨、烈日，持續強化球技與戰力，快樂學習成長，鼓勵大家學業與運動並重；苦練絕對是致勝的關鍵，盼球隊善用優質場地並在嚴謹的培訓中，精進球技與戰力，為苗栗爭取更多榮譽。