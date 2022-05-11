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竹塹文學獎徵件開跑 書寫主題首度延伸至大新竹

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市文學界年度盛事「2022竹塹文學獎」徵文活動開跑。圖／市府提供
新竹市文學界年度盛事「2022竹塹文學獎」徵文活動開跑。圖／市府提供

新竹市文學界年度盛事「2022竹塹文學獎」徵文活動開跑。竹市府文化局指出，徵文文類包括童詩、青春散文、現代詩、短篇小說等4項。今年徵文內容首度延伸至整個大新竹地區，徵求書寫新竹的故事、景色、校園、美食、旅行及產業等文學作品為主。

竹塹文學獎辦理今年邁入26年，今年度總獎金49萬9000元，得獎作品最高獎金10萬元，預計評選出30名得獎名額；得獎作品將集結出版為《2022竹塹文學獎得獎作品輯》及《2022竹塹文學獎童詩得獎作品輯》一套2冊。

市長林智堅說，新竹是座繽紛多采的城市文學花園，竹塹文學獎辦理至今收件數超過上萬件、收錄近650件得獎作品，持續孕育出一批批的文學種子。市府不僅提供文學舞台激勵優秀青年才子發揮才華，今年更將書寫主題區域延伸至大新竹地區，開放新竹縣市民眾不限主題自由創作。

文化局長張馨之說，徵文文類包含童詩（限國小學童）、青春散文（限國、高中職在校學生）、現代詩、短篇小說等4項。在疫情衝擊的當下，每個人的日常深受影響，邀請創作好手透過文字傳達內心的真摯情感與想法，將文字轉化成一股股的溫暖力量。

文化局指出，童詩、現代詩、短篇小說3類收件日期即日起至7月4日；青春散文鼓勵青少年利用暑期創作，延長收件至9月30日。學校教師指導學生投稿，可獲2021、2020、2019得獎作品輯（自選1冊，送完為止）。徵稿簡章可上文化局網站下載。

新竹 文化局 徵文

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