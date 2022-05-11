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湖口第2交流道增設計畫進度慢 地方盼盡快啟動工程
立院交通委員會今天上午會同交通部到湖口考察第二交流道設置進度，因湖口人口持續成長，原本的湖口交流道（第一交流道）已不堪負荷，立委林為洲催促高公局將計畫時程加快，配合楊頭高施工，同時改善湖口交流道線型，國道湖口段紓解車流壓力。
林為洲表示，湖口第二交流道的計畫進度似乎有停滯，地方上不斷緊盯進度，正是因交通問題急待解決不能再拖，希望最好在3年內完成第二交流道建設；立委林思銘則說相比楊頭高700億元預算，第二交流道僅區區17億元，高公局應該要先做。
湖口第二交流道預計設於國道1號76K處，規畫南下匝道為路堤、北上為高架，銜接一旁平行的台1線興建，可分流湖口交流道車流，並因應新竹工業區持續成長的交通量，縣府交旅處建議採取緊貼台1線施工，減少土地徵收，避免對地方造成太大衝擊。
高公局長趙興華表示，因配合楊頭高計畫，未來該路段會從原本雙向6車道，拓寬為10車道，月底就會與新竹縣府解決技術面問題，不過後續仍有環評、設計發包等階段，預估從動工到完工至少需2年半時間。
此外，為了盡快解決湖口塞車問題，竹縣府同時提出湖口交流道（第一交流道）線型改善計畫，交旅處長游志祥指出，目前湖口交流道為鑽石型交流道，但尖峰時刻車流高達每小時2600輛車，希望透過交流道改為半直接式，減少車流停等紅綠燈，避免匝道回堵。
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