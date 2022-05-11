快訊

圖輯／一代台語片笑匠傳奇一生落幕——脫線享嵩壽90

美最強驅逐艦駐日！遼寧艦不甘示弱 率7艦駛近台灣演訓

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！蠟筆小新超Q、任務也最難解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢這條街速限多少誰看得懂？公所：要廠商馬上改正

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
市議員謝美英上午質詢公所的時候公布這張照片，覺得這種疏忽很諷刺。圖／謝美英提供
市議員謝美英上午質詢公所的時候公布這張照片，覺得這種疏忽很諷刺。圖／謝美英提供

速限40還是30？桃園市議會今天上午安排12個區公所工作報告，議員謝美英公布中壢區馬路出現速限數字重疊的畫面，質詢究竟速限多少，很明顯是40改30，但是怎麼會有這種交通工程？中壢區長隨即派員了解，工務課表示廠商疏漏，已經要求廠商馬上改。

速限重疊的數字在中壢區陸光一街，市議員謝美英的服務處就在這條路上，服務處人員前天上班就有民眾反映街上出現這個讓人看不懂的速限。謝美英指出，中壢最近市區大街小巷有很多道路刨鋪整平，或標誌標線脫落重新補繪。民眾反映地面上出現了奇怪的限速標誌，施工單位便宜行事，公家單位也草率過關？

謝美英出示照片，詢問「這是因為經費不足嗎？」直接補上去的限速標誌30、40疊在一塊，限速70嗎？這需要驗收嗎？還是有補繪即可請款？

謝美英強調，質詢針對市容改善建言多次，舊的未處理已經很難接受了，這是新的，新加上去的限速標誌，真的讓人很無言。

標誌 桃園

延伸閱讀

中壢分局長無症自主從嚴居隔 桃園首位快篩陽分局長

桃園民宅囤廢棄物恐引發登革熱 相關單位介入處理

全桃園最好吃的紅豆冰、綠豆冰！中壢50年老店「蓬萊仙島」 傳統綿綿冰真材實料

桃園確診暴增1999打不通 還有人問「市長衣服哪裡買？」

相關新聞

中壢這條街速限多少誰看得懂？公所：要廠商馬上改正

速限40還是30？桃園市議會今天上午安排12個區公所工作報告，議員謝美英公布中壢區馬路出現速限數字重疊的畫面，質詢究竟速...

湖口第2交流道增設計畫進度慢 地方盼盡快啟動工程

立院交通委員會今天上午會同交通部到湖口考察第二交流道設置進度，因湖口人口持續成長，原本的湖口交流道（第一交流道）已不堪負...

騎樓邊設標線人行道為那樁？ 苗縣府：安全優先考量

苗栗縣政府近來多項新辦人本交通工程，但有民眾投訴市區騎樓旁，緊縮道路設置綠色標線型人行道，質疑功能與騎樓重複，另苗栗市忠...

橫山鄉長盼10天內修復內灣吊橋 降低對螢火蟲季影響

新竹縣內灣老街景點之一的內灣吊橋，昨天凌晨遭大火焚毀部分橋面，引起地方議論紛紛，懷疑遭人惡意縱火，警消正展開追查起火原因...

苗縣工程經費暴增 徐耀昌：已請中央檢討全額補助

苗栗縣警局重建案經費11.4億元，不到1年便暴增至20億，縣議員林寶珠昨擔心「看得到吃不到」，要求爭取中央全額補助。

竹市慈雲路蓋地下道？ 地方：「斷橋」怎收拾

新竹市關埔地區的光埔重劃區空橋遲未興建，衍生空中「斷橋」奇景。住戶連日向市府爭取空橋串接，強調都市計畫已有設計，市府不執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。