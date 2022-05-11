中壢這條街速限多少誰看得懂？公所：要廠商馬上改正

速限40還是30？桃園市議會今天上午安排12個區公所工作報告，議員謝美英公布中壢區馬路出現速限數字重疊的畫面，質詢究竟速限多少，很明顯是40改30，但是怎麼會有這種交通工程？中壢區長隨即派員了解，工務課表示廠商疏漏，已經要求廠商馬上改。

速限重疊的數字在中壢區陸光一街，市議員謝美英的服務處就在這條路上，服務處人員前天上班就有民眾反映街上出現這個讓人看不懂的速限。謝美英指出，中壢最近市區大街小巷有很多道路刨鋪整平，或標誌標線脫落重新補繪。民眾反映地面上出現了奇怪的限速標誌，施工單位便宜行事，公家單位也草率過關？

謝美英出示照片，詢問「這是因為經費不足嗎？」直接補上去的限速標誌30、40疊在一塊，限速70嗎？這需要驗收嗎？還是有補繪即可請款？

謝美英強調，質詢針對市容改善建言多次，舊的未處理已經很難接受了，這是新的，新加上去的限速標誌，真的讓人很無言。