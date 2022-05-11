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騎樓邊設標線人行道為那樁？ 苗縣府：安全優先考量

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣騎樓旁道路畫設綠色標線型人行道，民眾投訴質疑功能與騎樓重複，威脅用路人安全。記者范榮達／攝影
苗栗縣騎樓旁道路畫設綠色標線型人行道，民眾投訴質疑功能與騎樓重複，威脅用路人安全。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府近來多項新辦人本交通工程，但有民眾投訴市區騎樓旁，緊縮道路設置綠色標線型人行道，質疑功能與騎樓重複，另苗栗市忠貞路、公園路、電台街「Y」字路口智慧路標，還是險象環生，應升級紅綠燈號誌。

縣府工務處回應指出，標線型人行道設置優先考量行人安全，依規定道路寬度12公尺以上，並評估路口不對稱，調整與行人穿越線正交，且阻卻違規停車，行人安全多一層保障，騎樓的問題必須另案解決，至於「Y」路口會勘認為線型不適合設紅綠燈，才會規畫預先告警系統智慧路標。

苗栗縣街頭今年多了許多綠色標線型人行道，苗栗市巫先生投訴指出，市區有一些騎樓本來就是有提供行人通行的功能，騎樓旁還利用原來是道路的路面，畫設人行道，反而威脅用路人的安全，有些騎樓甚至還遭店家占用做生意，有本未倒置之虞。

此外，利小姐投訴忠貞路、公園路、電台街「Y」字路口，她先前因此差點出車禍，去年10月10日又目睹1件汽車與機車相撞事故，今年3月設置智慧路標，路口學生多，時常發生騎機車與汽車對撞互不禮讓險釀環生，易發生車禍，智慧號誌根本無法解決危險問題。

工務處指出，忠貞路、公園路、電台街「Y」字路口，因公園路陡坡，加上電台街高差影響視線，因此規畫智慧路標，預先告警系統還必須用路人配合遵守，設置以來根據警方資料，也沒有發生交通事故，縣府還會持續滾動式檢討。

國立苗栗高商旁忠貞路與公園路、電台街「Y」字路口，遭民眾投訴設置智慧路標改善，建議安紅綠燈。記者范榮達／攝影
國立苗栗高商旁忠貞路與公園路、電台街「Y」字路口，遭民眾投訴設置智慧路標改善，建議安紅綠燈。記者范榮達／攝影

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