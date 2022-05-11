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橫山鄉長盼10天內修復內灣吊橋 降低對螢火蟲季影響

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
內灣吊橋不明原因起火，橋面破大洞，多支橫梁燒成灰燼。記者巫鴻瑋／翻攝
內灣吊橋不明原因起火，橋面破大洞，多支橫梁燒成灰燼。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣內灣老街景點之一的內灣吊橋，昨天凌晨遭大火焚毀部分橋面，引起地方議論紛紛，懷疑遭人惡意縱火，警消正展開追查起火原因及是否有可疑人車，橫山鄉長張志弘除譴責縱火行為，宣示要趕10天內修復，減少對觀光影響。

張志弘表示，目前正值內灣螢火蟲季，每到夜晚都會有許多遊客利用吊橋前往賞螢，是當地重要的景點也是行人要道，因此現在吊橋被燒出大洞，不止無法通行，一旦有遊客誤闖還可能墜橋，已緊急用3層以上封鎖線封閉吊橋入口，避免有遊客因天色昏暗不慎誤入。

昨天上午鄉公所接獲報後，張志弘立刻叫來廠商會同勘察，初步研判吊橋主結構並未破壞，但有9根支撐橋面的橫梁燒毀，甚至還有一根大梁被燒到只剩灰燼，掉落下方溪床，完全無法辨識，橋面則有約50片橋板需更換，預計要花費26萬元修復。

據了解，吊橋是在凌晨4時許起火，當地村長早起路過時意外發現火光，立刻報警才沒讓火勢延燒，未料3小時後，上午7時許起火處復燃，冒出陣陣白煙，木製橋面進一步塌陷。

縣議員張良印第一時間氣憤吊橋疑似遭人惡意縱火，要求警方嚴查，張志弘同樣表達憤慨，不能理解是何人那麼無聊要放火燒吊橋，已責成橫山警分局組專案小組，要找出是誰縱火，居民更紛傳是有人在橋上烤肉導致。

不過據現場初步火調，並未發現有明顯汽油或其他揮發性有機物殘留痕跡，且火勢是沿下方橫梁延燒，仍無法斷定是何種原因導致起火，警消也不排除是菸蒂引燃，一切仍待進一步調查才能釐清。

橫山鄉公所提醒遊客，近期吊橋將暫時封閉，遊客如要往來油羅溪兩岸，請改走內灣橋，切勿硬闖吊橋封鎖處，也呼籲民眾小心用火，勿亂彈菸蒂，更不該有不法縱火行為。

吊橋 縱火 內灣

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