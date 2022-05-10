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虧損不斷、行車穩定度遭質疑 機捷盼改變營運模式

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
機捷賠光30億資本額，遭質疑能否繼續經營。本報資料照
機捷賠光30億資本額，遭質疑能否繼續經營。本報資料照

機捷受疫情影響持續虧損，已賠光30億資本額，桃捷公司今赴議會工作報告，遭質疑能否繼續經營。桃捷表示，靠借貸和撙節持續營運沒問題，但體質需要徹底改變，機捷目前向鐵道局承租系統卻得自負盈虧並不合理，合約今年2月到期，已和交通部協調營運方式暫時不變，並討論改為委託經營、聯開基地共同租賃分潤，爭取新北環狀線經營模式。

機捷去年虧損9.82億元，今年截至4月也虧2.98億元。連年虧損下，機捷近期宣布替全體員工加薪，引發多位民代質疑。議員黃婉如更批評，機捷累積虧損已經超越資本額，如果是一般公司都可以宣布倒閉。

董事長劉坤億解釋，近年市場技術人力缺工嚴重，各大民間企業對於技術人力需求大增，紛紛祭出優渥薪資吸引技術人才，為留住機電人才，才比照軍公教調薪標準，基層員工調薪4%，經理以上主管調薪3%，以提高留任率。

劉坤億表示，受疫情邊境管制和三級警戒影響，國外旅客入境銳減，導致運量備受衝擊，但機捷仍努力開發客源，逆勢增加約2%通勤旅客；此外，公司也展開異業合作，和航空業合作推出套票、推行一日票折扣，並增租戶外墩柱廣告、規畫出租青埔機廠太陽能發電設施等，積極開源節流。

議員黃敬平則質疑，機捷行車穩定度指標（MKBF）低，頻傳5分鐘以上的行車延誤事件，連內部員工都諷刺「周周5上，直達美好」，批評根本是管理層面出問題。

桃捷回應，今年共有10件延誤案件，分別受到系統、興建工程和旅客行為影響，若扣除旅客行為及行包興建工程因素，穩定度指標可從目前61.1萬車廂公里提升到87.4萬公里；未來將增設設備蒐集即時資訊，並新增測試程序，減少工程干擾。

機捷 桃捷

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