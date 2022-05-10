快訊

九宮格防疫假惹民怨 教育部要各校「從寬認定不得討證明」

趙少康批「7月降級不公布確診數是為選舉」 陳時中回應

QA整理／傳染病降級理賠減少？居家照護有給付嗎？保戶疑惑一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

World Gym新竹國賓店沒使用執照竟偷跑營業 市府勒令停業

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
知名連鎖健身房World Gym在新竹國賓大飯店地下1樓開設新分店，未料卻被爆出還未取得使用執照，4月27日就偷跑違法營業14天。圖／市議員李妍慧辦公室提供
知名連鎖健身房World Gym在新竹國賓大飯店地下1樓開設新分店，未料卻被爆出還未取得使用執照，4月27日就偷跑違法營業14天。圖／市議員李妍慧辦公室提供

知名連鎖健身房World Gym新竹巨城店4月吹熄燈號，業者轉往新竹國賓大飯店地下1樓開設分店，未料卻被爆出還未取得使用執照，4月27日就偷跑違法營業14天。竹市議員李妍慧今天揭露此事，痛批業者前科累累要求重罰，市府證實今天已要求停業。

不過，記者今天致電至World Gym新竹國賓店，該分店目前仍持續營業，表示相關事宜由總公司處理，需要總公司對外說明。

李妍慧說，她近來接獲不少健身房會員陳情，紛紛表示發現場館消防逃生路線有問題，也找嘸逃生路線地圖，但現場負責主管卻硬說沒問題。她向市府查證，該健身房根本還未取得使用執照，也還未通過消防安檢，但卻持續偷跑營業，罔顧會員安全。

新竹市政府接獲民眾陳情，上周四至現場聯合稽查，該健身房業者確實未完成相關使用執照變更、公安申報及室內裝修等作業，已違反建築法第73條、第77條相關法規，業者既未完成改善，市府今天已發文依建築法要求業者應立即停止使用、暫停營業。

市府都市發展處進一步說明，World Gym新竹國賓店若屆期仍未改善，將處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦，逾期仍未改善或補辦者得連續處罰；必要時強制拆除其室內裝修違規部分。

「World Gym根本是明知故犯、違規慣犯！」李妍慧說，World Gym新竹國賓店位在大樓地下樓層，應先完成使用執照變更與峻工勘驗，符合法令規範才可開業，據了解業者在其他縣市就有類似違法情事，行徑惡劣，她將持續追蹤，維護會員權益。

知名連鎖健身房World Gym在新竹國賓大飯店地下1樓開設新分店，未料卻被爆出還未取得使用執照，4月27日就偷跑違法營業14天。圖／市議員李妍慧辦公室提供
知名連鎖健身房World Gym在新竹國賓大飯店地下1樓開設新分店，未料卻被爆出還未取得使用執照，4月27日就偷跑違法營業14天。圖／市議員李妍慧辦公室提供

新竹 健身

延伸閱讀

綠批政治干預商業 藍促說明高登如何通過資格審查

民進黨：國民黨抹黑讓廠商棄標1700萬劑快篩 全民受害

林智堅不祝福選新竹市長？鄭宏輝笑：心裡有別人

綠營民調／新竹市長初選 黨內互比鄭宏輝領先

相關新聞

World Gym新竹國賓店沒使用執照竟偷跑營業 市府勒令停業

知名連鎖健身房World Gym新竹巨城店4月吹熄燈號，業者轉往新竹國賓大飯店地下1樓開設分店，未料卻被爆出還未...

虧損不斷、行車穩定度遭質疑 機捷盼改變營運模式

機捷受疫情影響持續虧損，已賠光30億資本額，桃捷公司今赴議會工作報告，遭質疑能否繼續經營。桃捷表示，靠借貸和撙節持續營運...

桃捷2.0規畫11條路網 交通部同意備查

桃園市政府前年7月提出捷運路網2.0規畫，終於在6日通過交通部核備。按規畫，未來桃園將在12個行政區增加11條路線，以三...

影／竹市光埔重劃區居民力爭空橋掀熱議 市府回應了

新竹市關埔地區的光埔重劃區空橋遲遲未能興建，當地住戶連日來向市府爭取空橋的輿論發酵，紛紛強調空橋是都市計畫內就有的設計，...

2.5億世界客博會世界館動工 鄭文燦：世界客家文化首都

總統總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及市長鄭文燦等人今天主持2023世界客家博覽會世界館動工典禮，將斥資2.5億元興建地上4層...

爸爸71歲的生日禮物 三灣鄉老店送警AED救人

苗栗縣三灣鄉40年老店香香飲食店第一代李慶和今年71歲大壽，第二代李怡瑢、李彥賢姊弟今天以父親名義捐贈頭份警察分局三灣分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。