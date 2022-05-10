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World Gym新竹國賓店沒使用執照竟偷跑營業 市府勒令停業
知名連鎖健身房World Gym新竹巨城店4月吹熄燈號，業者轉往新竹國賓大飯店地下1樓開設分店，未料卻被爆出還未取得使用執照，4月27日就偷跑違法營業14天。竹市議員李妍慧今天揭露此事，痛批業者前科累累要求重罰，市府證實今天已要求停業。
不過，記者今天致電至World Gym新竹國賓店，該分店目前仍持續營業，表示相關事宜由總公司處理，需要總公司對外說明。
李妍慧說，她近來接獲不少健身房會員陳情，紛紛表示發現場館消防逃生路線有問題，也找嘸逃生路線地圖，但現場負責主管卻硬說沒問題。她向市府查證，該健身房根本還未取得使用執照，也還未通過消防安檢，但卻持續偷跑營業，罔顧會員安全。
新竹市政府接獲民眾陳情，上周四至現場聯合稽查，該健身房業者確實未完成相關使用執照變更、公安申報及室內裝修等作業，已違反建築法第73條、第77條相關法規，業者既未完成改善，市府今天已發文依建築法要求業者應立即停止使用、暫停營業。
市府都市發展處進一步說明，World Gym新竹國賓店若屆期仍未改善，將處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦，逾期仍未改善或補辦者得連續處罰；必要時強制拆除其室內裝修違規部分。
「World Gym根本是明知故犯、違規慣犯！」李妍慧說，World Gym新竹國賓店位在大樓地下樓層，應先完成使用執照變更與峻工勘驗，符合法令規範才可開業，據了解業者在其他縣市就有類似違法情事，行徑惡劣，她將持續追蹤，維護會員權益。
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