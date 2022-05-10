桃捷2.0規畫11條路網 交通部同意備查

桃園市政府前年7月提出捷運路網2.0規畫，終於在6日通過交通部核備。按規畫，未來桃園將在12個行政區增加11條路線，以三角蛛型路網再延伸規劃，配合地方生活圈及外環道，讓桃園都市發展及捷運相結合，縮短城鄉差距。

桃園人口持續不斷增長，從2014年底205萬人，至今已增長為227萬人。為因應未來桃園人口發展，繼推動三心六線軌道建設後，市府再依據國土計畫辦理「桃園捷運路網2.0版本」。

市府捷工局表示，新增路線包括桃園中壢平鎮線、平鎮龍潭線、桃園蘆竹竹圍線、桃園航空城線、大園觀音線、桃園青埔線、中壢新屋線、內壢宋屋楊梅線、桃園長庚線、桃園棕線延伸和綠線延伸大溪；其中，「桃園棕線延伸」及「綠線延伸大溪」採中運量系統規畫，其他路線則以輕軌系統規畫。

捷工局表示，桃園第一階段三心六線路網中，機場捷運線已通車，綠線則邁入第4年施工期，主線預計5年內完工。

捷工局表示，桃園鐵路地下化先期工程已陸續在中壢站區、桃園站區及平鎮站區展開，地下化主體工程已上網招標。另捷運棕線、綠線延伸中壢已完成綜合規畫報告，提送中央審查，三鶯線延伸八德綜合規畫報告也已完成，預計本月提送中央審查。

捷工局表示，市府將在捷運綠線主線工程完工前，依據都市發展及市府財政能力，排出優先發展順序，將捷運路網2.0的11條路線，逐條提報中央審議。