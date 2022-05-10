影／竹市光埔重劃區居民力爭空橋掀熱議 市府回應了

新竹市關埔地區的光埔重劃區空橋遲遲未能興建，當地住戶連日來向市府爭取空橋的輿論發酵，紛紛強調空橋是都市計畫內就有的設計，但市府卻不執行串接，是行政怠惰。竹市在野最大黨國民黨今天開座談會，應允若年底執政，將啟動追加預算興建。

對此，竹市府回應，慈雲路與埔頂三路口的連通方式，尚未定案。因過去住戶曾訴求「跨慈雲路的通學步道」，市府因此也就該單一路口之「人行天橋」、「地下道」兩串連方案綜合評估，盼解決該路段通學需求，已在月初發文社區，盼廣徵住戶意見。

光埔重劃區鄰近竹科，坐擁的慈雲路更是串連竹科、竹北的交通要道，兩側建案大樓多，還有好市多、迪卡儂等知名賣場。當年的都市計畫內容參考台北市信義計畫區，規畫社區之間以聯通橋串連，各建案也都因此預留空橋空間，並獲得容積獎勵。

但空橋系統遲遲無下文，地方最企盼爭取的慈雲路與埔頂三路口空橋也無著。記者實地走訪埔頂二路與慈雲路口，兩側商場、建案都有預留空橋人行通道，約2至3公尺寬，甚至還有電梯等無障礙設施，但到了路口處就成了斷點，也演變成社區「斷橋」奇景。

慈雲路旁建案文心匯約550戶，林姓管委會主委說，當時買房住戶都知道會有空橋建設，合約裡都有明定，但市府卻遲遲未能串連，還發文給區權會說要收集意見，但此舉難度高也不切實際，他將直接邀集周邊社區表態回應，要求市府加速興建空橋。

「市長說要蓋地下道，太令人震驚了！」彭姓住戶直言，市府推辭蓋空橋沒經費多年，未料又翻盤要蓋地下道，「徒留的斷垣殘壁該如何收拾？」林姓住戶在竹科工作，認為市府不作為是行政怠惰，興建空橋有助竹科上下班車流通勤，應加速推動。

國民黨新竹市議會黨團今天下午到地方開座談會，包括副議長余邦彥、市議員張祖琰、林耕仁等人都參與。張祖琰說，空橋建坪列為公設，住戶早繳交房屋稅、地價稅，將持續要求市府依照都市計畫全面興建空橋系統，並優先興建慈雲路上方空橋。