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2.5億世界客博會世界館動工 鄭文燦：世界客家文化首都

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明主辦世界客家博覽會，打造台灣世界客家文化首都。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦說明主辦世界客家博覽會，打造台灣世界客家文化首都。記者曾增勳／攝影

總統總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及市長鄭文燦等人今天主持2023世界客家博覽會世界館動工典禮，將斥資2.5億元興建地上4層鋼構建築，預計明年3月完工，鄭文燦表示，台灣是客家文化振興最重要的樞紐（HUB），世界客家博覽會凸顯客家主題元素連結海外，呈現台灣文化特色。

鄭文燦表示，世界客家博覽會主要是凸顯客家作為台灣的主流文化，世界館開工後，另外將設置台灣館，衛星展館也在積極籌備中，桃園作為客家的第一庄，居於樞紐地位，世界客家博覽會將以青埔為主展場，其他衛星展場分別從客家的臺灣館、世界館及各種面向，來呈現客家文化的魅力。

包括客家工藝、美食、器具、音樂、文學、客家歷史、人物，從世界各國客家的發展史及在地化過程，台灣客家在各縣市的發展歷程，也會有地方館設計，蔡總統的客家369計畫浪漫台三線，桃園打頭陣建置客家4館，舉辦第一屆世界客家博覽會主題是客家走向世界、明日的客家，代表了一份文化認同、一份自信，讓台灣成為世界客家的文化首都。

客家博覽會世界館位於桃園市中壢區青埔特區，由客委會與桃園市政府共同等辦，預定投入總經費2.5億元，興建1棟地上4層的鋼構建築物，總樓板面積約1350坪，內部規畫主題展覽區及一般展覽區，包括大廳、內埕休憩區、環形劇場、天光展區、5G科技、AR實境互動、沉浸式投影、記憶實品展示等空間，工程預定明年3月完工，迎接2023年8月世界客家博覽會舉辦，推動客家成果與文化交流。

世界館以方正圍合型的外觀設計，遵循客家族群團結、凝聚與包容特色，呈現飄浮空中的竹構意象，景觀設計與鋪面強調地景共融，使用高壓磚、透水混凝土、碎石及竹等，象徵客家族群敬天愛地、與自然共存、環境永續的精神，詮釋客家傳統文化硬頸精神、勤儉及敬天惜物文化特色。

2023世界客家博覽會世界館完工示意圖。圖／市府提供
2023世界客家博覽會世界館完工示意圖。圖／市府提供
2023世界客家博覽會世界館完工示意圖。圖／市府提供
2023世界客家博覽會世界館完工示意圖。圖／市府提供
總統蔡英文（右二）、行政院長蘇貞昌（右一）及桃園市長鄭文燦（右三）為世界客家博覽會世界館動工。記者曾增勳／攝影
總統蔡英文（右二）、行政院長蘇貞昌（右一）及桃園市長鄭文燦（右三）為世界客家博覽會世界館動工。記者曾增勳／攝影

桃園 鄭文燦 客家文化

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