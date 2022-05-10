爸爸71歲的生日禮物 三灣鄉老店送警AED救人

苗栗縣三灣鄉40年老店香香飲食店第一代李慶和今年71歲大壽，第二代李怡瑢、李彥賢姊弟今天以父親名義捐贈頭份警察分局三灣分駐所一組攜帶型自動體外心臟去顫器（AED），李慶和表示是最好的生日禮物。

李怡瑢、李彥賢偕同李慶和，今天上午到三灣分駐所捐贈AED，頭份分局長張明盛代表接受，李怡瑢、李彥賢說，AED可以搶救生命，今年父親71歲大壽，決定以父親名義捐贈，希望把這份「大愛」禮物送給父親。

李慶和感到欣慰，認為是收到最好的生日禮物，張明盛感謝香香飲食店熱心公益，發揮無私大愛，分局會善用，讓有需要的民眾及同仁使用，發揮最大效能。