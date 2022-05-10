快訊

家長看過來！醫師整理「孩童確診可用藥」 非常時期快備起來

防疫保單理賠放寬？產險公會聲明：數位健康證明可取代診斷書

全大運游泳／台灣蝶王冠閎傳出確診 將隔離無法再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸爸71歲的生日禮物 三灣鄉老店送警AED救人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉香香飲食店第二代李怡瑢、李彥賢姊弟，今天以父親名義捐贈AED，為父親李慶和慶生，頭份警察分局長張明盛代表接受。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣三灣鄉香香飲食店第二代李怡瑢、李彥賢姊弟，今天以父親名義捐贈AED，為父親李慶和慶生，頭份警察分局長張明盛代表接受。圖／頭份警察分局提供

苗栗縣三灣鄉40年老店香香飲食店第一代李慶和今年71歲大壽，第二代李怡瑢、李彥賢姊弟今天以父親名義捐贈頭份警察分局三灣分駐所一組攜帶型自動體外心臟去顫器（AED），李慶和表示是最好的生日禮物。

李怡瑢、李彥賢偕同李慶和，今天上午到三灣分駐所捐贈AED，頭份分局長張明盛代表接受，李怡瑢、李彥賢說，AED可以搶救生命，今年父親71歲大壽，決定以父親名義捐贈，希望把這份「大愛」禮物送給父親。

李慶和感到欣慰，認為是收到最好的生日禮物，張明盛感謝香香飲食店熱心公益，發揮無私大愛，分局會善用，讓有需要的民眾及同仁使用，發揮最大效能。

張明盛說，目前心臟疾病仍高居國人死因第二名，對於因突發性心律不整，而導致心跳停止的個案即時給予AED急救，可大幅提高存活率，發揮保障民眾生命安全作用。

苗栗縣三灣鄉香香飲食店第二代李怡瑢、李彥賢姊弟，今天以父親名義捐贈AED，為父親李慶和慶生，頭份警察分局長張明盛代表接受。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣三灣鄉香香飲食店第二代李怡瑢、李彥賢姊弟，今天以父親名義捐贈AED，為父親李慶和慶生，頭份警察分局長張明盛代表接受。圖／頭份警察分局提供

AED 生日 苗栗縣

延伸閱讀

農友質疑光豐農會理監事選舉黑箱 總幹事強調依法行政

白家綺收生日禮物爆哭 大女兒高中傳出確診者停課中

張國煒重返長榮集團 弟弟派聯手反撲擘劃新局

小K回鍋長榮集團？立榮航空明選新董座 張國煒呼聲高

相關新聞

影／竹市光埔重劃區居民力爭空橋掀熱議 市府回應了

新竹市關埔地區的光埔重劃區空橋遲遲未能興建，當地住戶連日來向市府爭取空橋的輿論發酵，紛紛強調空橋是都市計畫內就有的設計，...

2.5億世界客博會世界館動工 鄭文燦：世界客家文化首都

總統總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及市長鄭文燦等人今天主持2023世界客家博覽會世界館動工典禮，將斥資2.5億元興建地上4層...

爸爸71歲的生日禮物 三灣鄉老店送警AED救人

苗栗縣三灣鄉40年老店香香飲食店第一代李慶和今年71歲大壽，第二代李怡瑢、李彥賢姊弟今天以父親名義捐贈頭份警察分局三灣分...

竹市光埔重劃區現「斷橋」奇景 慈雲路住戶炸鍋爭空橋

新竹市光埔重畫區位於竹科大門，慈雲路兩側建案因應當年都市計畫容積獎勵，預留設置空橋空間與電扶梯，但企盼多年的慈雲路空橋卻...

趕不上通膨 苗議員擔心中央全額補助工程看得到吃不到

中央允諾全額補助苗栗縣多項重大工程，但因通貨膨脹，工程造價飆漲，其中11.4億元苗栗縣警局重建案，不到一年時間預算暴增至...

竹市居家照護關懷中心 整合通訊診療、篩檢6大專線

因應居家照護人數攀升，新竹市長林智堅到居家照護關懷中心了解運作情形，並宣布即日起各類專線整合為一支專線，民眾只需撥打線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。