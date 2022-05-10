竹市光埔重劃區現「斷橋」奇景 慈雲路住戶炸鍋爭空橋

新竹市光埔重畫區位於竹科大門，慈雲路兩側建案因應當年都市計畫容積獎勵，預留設置空橋空間與電扶梯，但企盼多年的慈雲路空橋卻遲未有下文，演變出現「斷橋」奇景，市長林智堅日前還提出擬蓋地下連通道，讓居民「炸鍋」組成光埔重劃區空橋促進會，揚言上街抗議。

市府都市發展處回應，都市計畫因應人口、環境與經濟發展等需要滾動檢討，目前興建「空橋」與「地下連通道」2個方案皆在評估中，已發文給慈雲路2側最主要的4個社區召開區分所有權人會議，最晚希望7月底前回覆，市府會再綜合考量居民意見。

光埔重畫區住戶預估2萬多人，由於遲遲等不到空橋設施，又聽到市府擬蓋地下連通道，引發當地強烈反彈；連日來市長林智堅臉書貼文被洗版，居民也自發成立「光埔重劃區空橋促進會」，成立的LINE群組短短一周，就有多達2250人加入，表達憤怒。

「我們要空橋，不要地下連通道！」有居民忿忿不平表示，空橋是新興都會重劃區採用的立體聯結，迎合現代化的潮流，且慈雲路下方有高壓纜線，施工難度高，更有不少住戶媽媽希望跨越慈雲路空橋盡快建設，保障孩子通勤安全，地下道有治安隱憂。

也有不少住戶直言，林智堅市長在2018年選舉時承諾，依關埔都市計畫著手規畫在埔頂三路與慈雲路設空中行人步道橋也將設無障礙電梯，經費約5千萬元，如今政見卻跳票，日前更拋出擬蓋地下連通道，建置成本跟時間比空橋多出數倍，毫不經濟實用。

竹市府都市發展處說明，當地都市計畫確實有空橋設計，屬客觀事實，但一旦穿越銜接後，就會有不特定公眾使用，後續可能衍生清潔、噪音、開放時段等管理事宜，因此市府也同步函請周邊4個社區召開區分所有權人會議討論，其中1個社區還在興建，以建商起造人為徵詢對象，後續待地方意見回覆，作為政策評估參考，尚無定論。