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竹市整合防疫專線 一通電話提供諮詢

中央社 / 新竹市10日電

新竹市長林智堅今天宣布，即日起各類專線整合為一支專線為（03）5320900，提供確診者匡列居隔單、居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約等防疫諮詢服務。

林智堅今天視察居家照護關懷中心運作情形，同時也宣布，即日起各類專線整合為一支專線，民眾只需打（03）5320900專線，透過語音系統分流，提供確診者匡列居隔單、居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約、居隔生活需求、防疫相關等6大諮詢服務。

他說，專線為24小時，有專人提供諮詢，並由市府跨局處即時協助，讓居家照護、居隔者、居檢者一通電話就解決相關防疫問題。

林智堅表示，市府配合中央各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，並強化新竹市居家照護關懷中心量能，尤其是電話服務，藉由提升量能給市民更好服務。

他說，民眾若有疫情相關疑問，只需撥打單一專線（03）5320900，而關懷中心電話增設至110線，提升防疫量能，確保市民電話都能進線，另外，市府跨局處彙整關懷中心規模，提供市民全方位防疫專業服務。

居家照護 林智堅 新竹

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