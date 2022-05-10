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趕不上通膨 苗議員擔心中央全額補助工程看得到吃不到

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
中央允諾全額補助苗栗縣多項重大工程，縣議員林寶珠（右）擔心「看得到吃不到」，質詢要求縣府爭取中央補差額。圖／擷目苗栗縣議會直播
中央允諾全額補助苗栗縣多項重大工程，縣議員林寶珠（右）擔心「看得到吃不到」，質詢要求縣府爭取中央補差額。圖／擷目苗栗縣議會直播

中央允諾全額補助苗栗縣多項重大工程，但因通貨膨脹，工程造價飆漲，其中11.4億元苗栗縣警局重建案，不到一年時間預算暴增至約20億元，縣議員林寶珠擔心「看得到吃不到」，質詢要求縣府爭取中央補差額，落實「全額補助」。

縣警局重建、頭份國中新建大樓工程，及國道1號增設造橋交流道暨聯絡道苗14線拓寬工程等建設，都獲行政院長蘇貞昌允諾全額補助，林寶珠今天在縣議會定期會總質詢，指出去年5月以來說通貨膨脹嚴重，鋼筋、水泥及人工齊漲，光是頭份國中新建教學大樓一案，核定補助款與目前工程預算，落差就6000萬元以上。

她說，縣府如果以第二預備金補差價，也相當有限，捉襟見肘還會發生排擠作用，縣府要爭取既是全額補助案，就應該以發包金額核計，中央埋單差額，才不會落為口惠而不實，「看得到吃不到」。

縣長徐耀昌答詢，表示事實上是一堆問題，他舉縣警局重建案為例，當初設計11.4億元，現在要20億元才做得起來，縣府再怎樣追加預算，也趕不上通膨，縣府已請公共工程委員會主任委員吳澤成針對這部分成立專案小組，檢討答應全額補助苗栗的重大工程。

徐耀昌說，鄉鎮市公所也碰到同樣的問題，小型工程或一些活動希望縣府加碼補助，但縣府已是自顧不暇，希望未來還沒有權責發生的，爭取經費要跟得上物價指數，已經答應或是成案的，縣府會積極向中央爭取差額，縣府並沒有這麼多的二備金可以支應。

中央允諾全額補助苗栗縣多項重大工程，縣議員林寶珠擔心「看得到吃不到」，質詢要求縣府爭取中央補差額。圖／擷目苗栗縣議會直播
中央允諾全額補助苗栗縣多項重大工程，縣議員林寶珠擔心「看得到吃不到」，質詢要求縣府爭取中央補差額。圖／擷目苗栗縣議會直播

徐耀昌 苗栗縣 行政院

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