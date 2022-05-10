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竹市居家照護關懷中心 整合通訊診療、篩檢6大專線

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
因應居家照護人數攀升，新竹市長林智堅到居家照護關懷中心了解運作情形。圖／市府提供
因應居家照護人數攀升，新竹市長林智堅到居家照護關懷中心了解運作情形。圖／市府提供

因應居家照護人數攀升，新竹市長林智堅到居家照護關懷中心了解運作情形，並宣布即日起各類專線整合為一支專線，民眾只需撥打線，透過語音系統分流，提供確診者匡列居隔單、居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約、居隔生活需求、防疫相關等6大諮詢服務，全天24小時有專人提供諮詢，並由市府跨局處即時協助。

林智堅表示，這波omicron病毒有2大特性，傳染力強、以輕症為主，因應疫情變化，市府配合中央各項防疫作為，並強化竹市居家照護關懷中心量能，尤其是電話服務，藉由提升量能給予民眾更好服務。

林智堅說，竹市居家照護關懷中心有3大特性，第一、24小時不打烊，守護民眾健康；第二、民眾若有疫情相關疑問，只需撥打單一專線，關懷中心電話增設至110線，提升防疫量能，確保民眾電話都能進線；第三、市府跨局處彙整關懷中心規模，提供民眾全方位防疫專業服務。

衛生局指出，近來常接獲民眾詢問3大問題，包含「未收到居隔單」、「居隔（檢）期間快篩陰轉陽能外出採檢嗎？」「確診者隔離時間計算、解隔是否需再次採檢？」

衛生局說，針對確診者或居隔者未收到居隔單，因應人數眾多系統延遲，新制上路前若有居隔事實適用舊制，衛生局仍會發放居隔單，解隔後請於5月31日前至衛生局申請補發紙本單。

居隔（檢）期間快篩陰轉陽外出採檢，新制上路取消密切接觸者（同住親友、室友）電子圍籬，持快篩陽性試劑自行至鄰近社區篩檢院所採檢，勿搭乘大眾運輸工具，專線也協助叫防疫計程車就醫採檢；確診者、居檢者仍受電子圍籬管制，立即聯繫專線解除電子圍籬，速至社區篩檢院所採檢。

至於確診者隔離時間計算、解隔是否需再次採檢？衛生局說，PCR結果出爐當日始為隔離第0天，隔日為第1天，新制上路確診者隔離滿7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理，政策不溯及既往；居隔者則以與確診者最後一次接觸日始為第0日，第4日快篩陰性可出門。

市府說明，居家照護關懷中心提供生活物資、垃圾清運、寵物照顧需求、急難救助、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置、心理諮商及其他緊急事故協助等9大生活服務，即日起更納入居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約等6大防疫諮詢服務，服務專線03-5320900，24小時不打烊。

因應居家照護人數攀升，新竹市長林智堅到居家照護關懷中心了解運作情形。圖／市府提供
因應居家照護人數攀升，新竹市長林智堅到居家照護關懷中心了解運作情形。圖／市府提供

衛生局 居家照護 隔離

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