桃園市府團隊赴法論壇 分享永續發展與生態物流

桃園市推動實體城市外交，由桃園市副市長李憲明率領的代表團於台灣時間今天下午3時，在法國格瑞諾布召開永續與城市論壇，與全球10國家13城市，分享永續發展與生態物流經驗。

桃園市政府環保局下午發布新聞稿表示，桃園市從2019年起與地方政府永續發展理事會（ICLEI）合作，擔任全球首屆生態物流社群主席，過去兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，桃園市與各生態物流社群城市僅能透過線上方式進行對談及交流。

環保局長呂理德表示，隨著國際逐漸解封，李憲明率領市府團隊，於9日至10日參與法國格瑞諾布（Grenoble）大都會區「永續城市物流工作坊」，與生態物流社群城市、歐洲綠色首都城市等全球共10個國家13個城市，進行疫情解封下的實體城市交流。

呂理德指出，這次永續城市物流工作坊以電商對於永續城市物流的影響與挑戰、物流轉向及配套措施，以及辨識與吸引利害關係人參與為主題，包含美國、西班牙、荷蘭、印度、捷克、拉脫維亞、哥倫比亞、法國、阿根廷等國家的城市與會，分享實行永續城市以及生態物流的實務經驗。

呂理德表示，會中由李憲明為工作坊開場引言，並邀請桃園市長鄭文燦以預錄影片方式，分享桃園市在永續發展上的努力，副秘書長邱俊銘也和與會城市分享桃園市在2050生態物流淨零碳排路徑。希望透過實體交流，深化國際城市間的合作，在物流、環境等方面共同努力，分享城市治理，共同打造永續宜居的城市。