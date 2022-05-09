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端午禮盒首選 新竹老爺酒店推情有獨「粽」禮盒

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
今年新竹老爺酒店主打明宮粵菜廳主廚特製包含「古早味爌肉粽」、「櫻花蝦鮑魚粽」及「蓮子紫米甜粽」三款風味粽。圖／新竹老爺酒店提供
今年新竹老爺酒店主打明宮粵菜廳主廚特製包含「古早味爌肉粽」、「櫻花蝦鮑魚粽」及「蓮子紫米甜粽」三款風味粽。圖／新竹老爺酒店提供

端午節將至，今年新竹老爺酒店主打明宮粵菜廳主廚特製包含「古早味爌肉粽」、「櫻花蝦鮑魚粽」及「蓮子紫米甜粽」三款風味粽，每顆都是純手工費時製作，嚴選道地新鮮食材，葷素鹹甜兼備，另推出端午禮盒「情有獨粽禮盒」，各式口味一次擁有，訂購禮盒即加贈期間限定保冷袋，大宗訂購5盒以上還享有9折優惠。

新竹老爺酒店指出，明宮粵菜廳每年推陳出新，今年特別推薦具有海鮮風味的櫻花蝦鮑魚粽，層層粽葉包裹著多種珍味，搭配頂級新鮮鮑魚、酥脆的櫻花蝦及特選栗子，讓糯米吸飽海陸精華飄香四溢，一口就能品嚐到鮮甜海味，讓味蕾更上一層樓，絕對是端午粽送禮首選，每顆定價210元。

此外，去年人氣王再度出擊！古早味爌肉粽彈牙糯米包入肥瘦交疊五花肉、新鮮香菇、飽滿鹹蛋黃等入餡，炒料慢火煨滷至充分入味，所有食材的鮮味被米飯吸收，將傳統台灣味包裹入粽，細緻堆疊奢豪美味，色香味俱全，完美詮釋了對家鄉古早味的懷念，每顆定價120元。

今年更推出養生蓮子紫米甜粽，以低負擔為主要訴求的紫米粽，柔軟的口感搭配內餡特選蓮子、綿密紅豆沙餡及香醇椰漿，吃起來口感滑順濃郁，讓人不禁一口接一口，甜而不膩的健康素粽，讓人甜在嘴裡暖在心裡，每顆定價130元。

民眾若想一次品嚐三種口味，可選購情有獨粽端午禮盒，內含2顆「古早味爌肉粽」、2顆「櫻花蝦鮑魚粽及」及2顆「蓮子紫米甜粽」，6顆裝950元，含精美保冷袋一個，大宗訂購另享優惠折扣。

櫻花 新竹 酒店

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