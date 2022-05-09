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非直轄市縣市議員助理薪水22年未調整 陳光軒：另類城鄉差距

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒認為非直轄市縣市議員公費助理薪水總額22年沒有調整，造成另類的城鄉差距。圖／擷自苗栗縣議會直播
苗栗縣議員陳光軒認為非直轄市縣市議員公費助理薪水總額22年沒有調整，造成另類的城鄉差距。圖／擷自苗栗縣議會直播

非直轄市縣市議員公費助理薪水總額22年沒有調整，且僅是6都的三分之一，苗栗縣議會民進黨團總召集人陳光軒認為是另類的城鄉差距，留不住好人才，將邀請國民黨、時代力量及無黨籍議員，連署提案轉呈中央促請修法。

苗栗縣議會定期會今天總質詢議程，陳光軒指出，基本工資近年來不斷調高，不過依照現行議員公費助理規定，非6都縣市議員現行公費助理補助規定，可以聘用2至4人，薪水總額8萬元，以最新的最低工資每月2萬5250元標準，如果聘用4名公費助理，超出法定8萬元額度，彼此是相衝突矛盾。

但是直轄市議員助理的薪水總額可以用到24萬元，不僅多出3倍的補助，且萬物皆漲，唯獨縣市議員公費助理薪水凍漲22年，如果1個月4萬元，8萬元僅能請到2人。

他表示，1名助理隨行會勘跑行程，另1人在服務處做行政庶務的工作，但是接到選民陳情案件又要出去，服務處就要鬧空城，而議員的工作還包括監督質詢、研究法案等，助理被操到爆， 薪水又留不住人，產生另類的城鄉差距。

他認為好的人才在非直轄市留不住，非直轄市議員為了選舉或選民服務的壓力，團隊專業分工容易被壓縮，變得比較世俗化、比較鄉愿，為了下次選舉做努力，真正需要監督、質詢，及研究法案的時候，沒有足夠的資源，久而久之與直轄市差距就越來越大。

陳光軒說，目前他已經提案邀請國民黨、時代力量及無黨籍議員跨黨派支持，促請中央應盡速修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，提高公費助理薪資與福利。

薪水 時代力量 苗栗縣

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