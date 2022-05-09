桃園培力中心機車噪音檢測開張 鄭文燦：勞工職訓基地

桃園市長鄭文燦今天在中壢工業區主持南區培力中心揭牌暨機動車輛噪音檢測站開幕，鄭表示，該中心今後提供勞工教育職業訓練基地和工會團體舉辦活動使用，也方便未來勞工、民眾騎機車噪音檢測，強化環保服務。

鄭文燦與勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁等人共同主持南區培力中心揭牌，共同簽署桃園市專業人才培力合作備忘錄，鄭表示，桃園受薪家庭占總人口超過6成，是市府優先保護和服務對象，南區培力中心啟用，將提供勞工職訓及工會團體舉辦活動使用，也是市府與桃竹苗分署合作專業人才培訓基地，提供電腦教室、AI及工業4.0培訓等職訓教學資源。環保局在該處增設機動車輛噪音檢測站開張，將提供勞工、民眾車輛噪音檢測服務。