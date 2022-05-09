物業保全確診隔離無法上班 慘遭大樓管委會提告逼扣薪

台灣疫情不斷升溫，確診及隔離人數不斷攀新高，新竹竟出現大樓物業保全因確診隔離無法上班，遭社區大樓管委會以違約提告，並要求值班人員缺班必須罰款，逼得新竹物業同業公會昨天率各物業負責人集體向縣府陳情，希望縣府出面協調。

據了解，昨天新竹縣市有多家物業集體向縣府陳情，40多家物業公司負責人請求新竹縣府主持公道，物業同業公會理事長楊成芝在縣議員杜文中協助下，懇請縣府能居中協調解決與各社區管委會間紛爭，縣長楊文科親自出面接待，承諾妥善協調處理。

其中一家竹北知名物業公司王姓總經理委屈表示，近期陸續有員工染疫之後， 依規其他接觸者必須匡列隔離，使得多位員工無法上班，以致合格的保全及物業管理人員配置有限，部分社區物業值班人員缺班，但根據合約必須被罰款扣款，甚至直接解約。

還有保全、清潔人員在自身沒有防護裝備及快篩的情況下，仍被管委會要求為確診住戶送餐、丟垃圾，為了保住飯碗，只能委屈承擔工作，讓物業業者大吐苦水「不是染疫就是丟工作，實在兩難」。

縣府因此找來新竹縣市的公寓大廈管委會代表商談，席間新竹市某管委會資方代表卻大嗆，認為物業是在取暖、會議多此一舉「沒什麼好談」，試圖主導協商，態度高高在上的樣子當場惹毛負責協調的縣府各局處官員，反嗆「如果不想好好談，你們有錢人就回去自己泡咖啡」。

楊文科盼各社區大樓管委會能用同理心互相對待，並表示「善是人間的福澤」，已責成各局處與消保官協調處理；新竹縣衛生局則表示，會將業者陳情意見反映給中央疫情中心。

勞工處表示，依照勞動部指示，隔離不可歸責雙方，資方可以不用給薪，至於確診的部分，勞動部函示，可納入傷病假的假別，但不可以扣全勤獎金，保全並不是中央指示必須要強制快篩的工作類別，如果需要快篩須由雇主支付相關費用。