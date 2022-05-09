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桃園管線遷移23日晚起停水8小時 影響4萬1000戶

中央社 / 桃園9日電

台灣自來水公司配合桃園捷運綠線G9站工程辦理「桃園區力行路300mm管線遷移」，23日晚間10時起24日清晨6時止進行施工停水8小時，約4萬1000戶受影響，桃市府籲民眾預先儲水。

桃園市政府經濟發展局今天下午發布新聞稿表示，台灣自來水公司第二區管理處配合桃園市捷運工程局綠線G9站工程辦理「桃園區力行路300mm管線遷移」，將自23日晚間10時起24日清晨6時止進行施工停水8小時，屆時約4萬1000戶受到影響。

這波停水區域為桃園區的東埔、長德、永安、中和、永興、西門、民生、慈文、長美、西湖、文昌、東山、文化、東門、北門、信光、朝陽、長安、文明、南華、武陵等全里。

另外，南門、玉山、中寧、南埔、同安、中興、青溪、光興等里是部分地區受到影響。

經發局指出，桃園區大興西路一段、同安街、南平路、經國路、天祥三街、天祥五街、新埔七街沿線街道巷弄為水壓降低區域，請民眾多加留意。

經發局呼籲預先儲水備用，並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。相關停復水資訊，請至自來水公司網站查詢。

桃園 停水 捷運

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