周三到議會施政報告 林智堅：新竹經驗 八年實現

新竹市長林智堅將於本周三到議會定期會施政報告，他今說，隨著施政期滿倒數近8年來以「以人為本、相信專業、公大於私」3大關鍵堅持，解鎖新竹各項建設，包括打通公道三、中油遷庫、改造棒球場，未來更將有五楊高架延伸新竹、新竹大車站、新竹輕軌等建設，「新竹經驗，八年實現」，為大新竹奠定下個50年的發展基礎。

林智堅說，八年來他創造「新竹經驗」，有三個關鍵堅持，第一是「以人為本」，民眾需求為優先，以小建設串聯為大計畫。進擊的公園改造新竹公園百年公園等33個大小公園，微笑水岸創造出10公里新竹左岸、17公里海岸線，步行城市則改善、新設超過50公里步道，建設頻頻獲獎，甚至獲全球卓越建設獎肯定。

第二是「相信專業」，邀集全台頂尖設計師及規畫團隊，參與新竹改造計畫，波光市集、永恆之丘、新竹動物園充分展現竹市設計力，實現以「設計力提升城市美學」；新校園運動8年來新設2校，並新建及整建25校共36棟校舍；更透過舉辦台灣設計展、光臨藝術節，讓竹市成為國家級藝術家嶄露頭角的舞台。

第三是「公大於私」，在政策推動上，以公眾利益為最優先，實現市民的真正需求，打通南寮大道、公道三，促成兒童醫院、台大湳雅院區，實現中油遷庫、棒球場改造，以及向中央爭取推動新竹輕軌、五楊高架延伸至新竹，解鎖新竹市民數十年來的期盼。

林智堅說，他8年來向中央爭取超過265億元經費推動大建設，更提高城市總預算規模，成長到超過250億，創下歷史新高，為的就是「打造下一個世代的新竹」，未來還將有新竹輕軌、五楊高架、藝文高地、竹科X計畫等建設，為未來50年的大新竹發展奠定好優質基礎。

國民黨市議會黨團總召陳治雄指出，林智堅的政績如公道三、中油遷庫確實值得肯定，但任內辦理「放煙火式」的活動，結束後究竟留下什麼？值得討論。以棒球場改造而言，該處一年只有少數場球賽，原地重建後除帶來周遭交通問題，附近住戶也因看板、燈罩有所怨言，市府有無做好善後工作？還有民眾積提出取慈雲路建設空橋的訴求，為何遲未聽取民意？林智堅的施政滿意度，相信民眾自有公評。

民進黨市議員劉康彥說，解決停滯多年的燙手山芋是林智堅的強項，即將開通的公道三及今年啟用的兒童醫院、新竹棒球場就是經典案例，未來還有大車站、輕軌、竹科Ｘ計畫，林智堅團隊定錨「大新竹」未來五十年的發展。他相信，只有會做事、面對批評且經得起檢驗的團隊，才能獲得人民永遠的尊敬。