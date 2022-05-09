領角鴞幼雛跌落地民眾守護 竹縣府稱最佳示範
民眾日前在自家圍牆邊發現1隻保育類領角鴞幼鳥，民眾保持距離守護，並協助防止遭流浪動物攻擊，隔日幼鳥順利回到親鳥身邊。新竹縣政府農業處今天表示，這是最佳示範。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，這隻領角鴞幼鳥被發現時，還有領角鴞成鳥在旁守護，民眾在縣府人員的建議指示下，排除現場環境車輛及流浪貓狗等危險因子，減少周遭干預，保護幼鳥、也避免成鳥被驚擾而離開。
新竹縣府表示，當晚再查看這隻領角鴞寶寶時，牠已自行爬上圍牆，隔日早上不見蹤影，研判已回到親鳥身邊。
新竹縣政府農業處長范萬釗說，4月起新竹縣府已接獲5起領角鴞幼鳥落巢通報，其中4起由民眾收容帶離現場後，因無法尋獲親鳥，由新竹縣政府送往六福村野生動物救傷站安置，待未來康復後，進行野放作業。
農業處指出，每年春天是都市領角鴞繁殖的高峰期，4月開始許多領角鴞幼鳥會離開巢洞生活，跟著親鳥學飛打獵，但仍需親鳥照顧餵食，這時最容易有幼鳥掉落地面情形。
農業處表示，若民眾遇到領角鴞幼鳥掉落地面，除非是有立即遭車輛或犬貓攻擊的危險，否則應給幼鳥一點時間讓牠自行爬回高枝，等待親鳥接應。
農業處指出，民眾未來如果發現有領角鴞落地或受傷，可電話與縣府農業處或撥打1999聯繫，由縣府給予處理建議。
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