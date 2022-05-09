竹南鎮路邊停車計費全面啟動 現場支付前半個小時免費

苗栗縣竹南鎮路外、路邊362個公有停車格，今天啟動智慧路邊停車計費，每半個小時10元，鎮長方進興、廠商游明豐並允諾停車柱將會整合充電功能，因應電動車日益增加的趨勢。

竹南鎮繼苗栗市、頭份市後，苗栗縣第三個實施公有停車格計費、第一個採用智能收費的地方，許多鎮民早已殷殷期盼，並表示支持，認為使用者付費，改善停車格長期被占用，市區停車一位難求的狀況，變得比較容易停車。

方進興、游明豐、竹南鎮民代表會主席何秀綿，及副縣長鄧桂菊等人，今天在竹南鎮公所啟動智慧停車計費系統，收費範圍包括中正路、博愛街、大營路、光復路、福德街、自由街、民權街、民族街、天文路、維新路等街道，及路外停車的立達停車場，共362格。

鎮公所指出，除夕到大年初五不收費，今天起每天上午8點到晚上8點計費，每半個小時10元，使用悠遊卡、一卡通在現場車柱，感應繳納停車費，可享前半個小時免費，「停車大聲公」APP綁定車牌和付款方式，啟用「竹南鎮慧停車」服務，將會自動紀錄，可以直接停車、取車，結單折扣5元優惠。

游明豐說，智慧停車收費取代人工開單的模式，根據在台南市、高雄市及台北市等地的經驗，可以提高停車週轉率20%、停車格使用率40%，民眾停車更方便，繳費時也不用擔心收費單遺失，因此實施城市的民眾滿意度都有9成以上。