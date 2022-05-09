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苗縣大湖金針花道遭遊客搶拍踩踏破壞 暫時封園

中央社 / 苗栗9日電

苗栗縣大湖鄉靜湖村的金針花道沿社寮角堤防綿延約700公尺，成為熱門賞花秘境，但有遊客為了搶拍美景，踩踏破壞花園，大湖鄉公所表示，從今天開始封園，視情況再行開放。

大湖鄉長胡娘妹今天上午透過臉書（Facebook）宣布「抱歉、封園」，因為社寮角金針花道開放3週以來，吸引大量遊客及攤商，但某些遊客太過熱情，不但踩傷了花，並且亂停車，造成交通混亂、破壞附近的草莓園，引起地方民眾反彈。

大湖鄉公所指出，金針花道是向水利署第二河川局爭取補助闢建，將堤防斜坡美化種植金針花，長度約700公尺，吸引許多民眾前往搶拍美照，但開放以來已有多處金針花被踩壞，導致花海東缺一塊、西缺一塊，整體美感遭破壞殆盡。

胡娘妹表示，經過與地方人士磋商後，決定即日起封園，將先請清潔隊整理園區及消毒，同時規劃設置臨時廁所。至於何時再行開放，將視整修狀況而定，只能向愛花者致歉。

草莓 苗栗縣

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