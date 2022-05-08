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獨／台東馬偕醫院傳群聚感染 院方：該樓層採就地隔離

桃園遠距視訊診療送藥 民怨批市府玩假的

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市才說確診視訊診療送藥，衛生局通訊名單竟許多未提供服務惹議。記者曾增勳／攝影
桃園市才說確診視訊診療送藥，衛生局通訊名單竟許多未提供服務惹議。記者曾增勳／攝影

桃園市不少確診輕症市民，最近求助衛生局提供遠距視訊診療及送藥院所竟大都沒有服務，民怨質疑市府視訊診療「玩假的」，市政府衛生局今天下午表示，該局接到民眾反應發現確有申請視訊醫療診所沒做視訊診療和送藥，立即要求桃園市藥師公會趕快確認釐清明天起更新修正。

市政府說要確診輕症者視訊診療，居家照顧確診輕症者卻投訴，他們接到確診簡訊或通知，乖乖居家隔離照顧，為尋求醫療，根據市政府衛生局官網提供的通訊診療名單，參加視訊醫院26家、西醫診所298家及中醫診所105家，總共429家醫院診所，結果很多醫療診所沒有遠距視訊診療和送藥，質疑衛生局提供名單「玩假的」，讓輕症確診者無處問，造成民怨。

市府衛生局坦承有市民詢問通訊名單的醫院診所沒有提供遠距視訊診療和送藥，造成民眾困擾，該局表示，該局提供通訊診療院所，是各醫療院所申請遠距視訊，並經衛生局核准，各院所有沒做視訊，必須立即釐清更正，由於很多診所門前藥局只有一人，無法做送藥服務，該局會請桃園市藥師公會釐清確認，將未提供視訊或送藥名單在移除，明天起更新修正落實，避免民眾誤會。

衛生局 遠距 桃園

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