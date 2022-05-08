桃市府員額不足 議員憂衛生局吃不消「籲填補人力」

桃園有227萬人口，依規定公務人員員額可以到9000人，但目前連原有升格後的7200名員額都沒用完。議員直言，市府包括衛生局等單位都極缺人力，呼籲桃園應盡快補滿員額。人事處長林妙貞表示，目前員額總數為6203人，主要為相關指標未達到行政院標準，接下來如果滿足人口再成長3%等條件，還是會積極跟行政院請徵員額。

依照「地方行政機關組織準則」規定，直轄市人口在175萬人至225萬人間，編制員額不得超過7200人；人口在225萬人至275萬人間，編制員額不得超過9000人。換句話說，人口突破225萬人的桃園，公務人員員額最多可達9000人，但目前實際員額距離上限卻還有2797人，連175萬人應配置的員額標準都沒達到。

「這次疫情是對政府效能的檢驗！」議員彭俊豪直言，市府長年人力需求迫切，疫情延燒下問題更被凸顯，許多公務人員為了發居隔單、防疫關懷包、處理疫情相關作業忙到不眠不休，疲於奔命，但不只衛生局人力不足，1里不到1個里幹事，工作量快要吃不消。

議員林政賢、陳雅倫表示，衛生局人員每天不眠不休加班，真的很辛苦，市府至少要補滿7200個員額，並將人力重點編至衛生局等業務繁忙、人力極缺的單位，避免人力吃緊，影響服務品質。

人事處長林妙貞表示，今年為了疫情，市府已核給衛生局聘雇臨時人員和約僱人員共33人，另請民政局和學校教師協助分送關懷包、居隔書，並委託廠商、車隊合作，彈性調度運用人力。

人事處解釋，雖然桃園市現有編制員額為9000人，市府改制直轄市以來，也積極向行政院爭取員額，但中央目前只核定6203人，後續中央仍要視地方財政、人口狀態、預算規模、自有財源等狀況，衡量是否增加人員編制。

林妙貞表示，桃園2020年人口突破225萬人時，已獲行政院同意核增400人，今年市府會再向行政院爭取增加100名員額，且只要符合人口再成長3%、人事費低於自有財源等指標，都會積極向行政院申請增補人力。