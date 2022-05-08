新竹縣交通建設持續升級 人行空間改善大眾運輸成重點

新竹縣11鄉鎮市19條道路獲前瞻計畫補助升級，著重改善市區人行空間，如設置通學步道、行人庇護島，以及針對偏遠鄉鎮交通聯絡為目的，將陸續送交核定、展開施工；因應新竹客運醞釀停駛，縣府提出招商快捷巴士及偏鄉計程車運輸應對。

縣府表示，為提昇道路服務及環境品質，新竹縣13鄉鎮市中有11鄉鎮市、19提案已獲核定爭取到前瞻計畫補助逾3億5千萬元，其中竹東新行政中心周邊道路最受重視，因未來竹東的行政中心、運轉中心、竹東大禾埕都將陸續完工啟用，包含北興路、工業一路、工業二路等，推動管線下地並打造人行空間。

竹北市高鐵特區、公三公園則將展開人行廊道縫補，並改善東興國小周邊通學步道，增設路口、庇護島等，緊鄰竹7線成功路的湖口信勢國小，因腹地不足沒有人行空間，也將協調校方退縮校園圍牆設置人行道，確保孩子上下學步行安全。

其餘鄉鎮如尖石、橫山等偏遠鄉鎮道路也都提出改善計畫，正待前瞻預算送交議會或各鄉鎮市代表會核定，縣府表示將盡快展開施工。

縣長楊文科昨晚接受黃暐瀚連線專訪，談及新竹縣已在3年內還債超過117億，但同時各項建設仍持續進行，包含新闢台1線替代道路、改善經國大橋、拓寬台61線與台15線聯絡道、內灣聯外道、五峰鄉縣道122線改善工程。

停車問題方面，竹北享平方10月將增逾6百車位，加上其他停車場總共會增加2677個停車位，也正規畫全台首創的市區無人自駕電動巴士，竹北數條路線正試運轉，6月則將先啟用竹北YouBike，盼帶動新竹縣大眾運輸利用風氣。