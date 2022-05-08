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月底新竹市公道三將全線貫通 11日起周邊道路封路14天

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
公道三路即將全線貫通，將作為台1線經國路替代道路，紓解市區交通。圖／市府提供
公道三路即將全線貫通，將作為台1線經國路替代道路，紓解市區交通。圖／市府提供

新竹市公道三新闢道路月底將全線完工，為趕上通車日，工程正加緊施工中，因此11日至24日將封閉竹光路、延平路一段291巷，周邊部分巷弄也改為單向通行，未來工程完工後將有利紓解台1線交通壓力，強化西區與香山間交通路網。

市府說明，公道三新闢道路路段總長共500公尺、寬30公尺，配置雙向4線道，且全線兩側設人行道，前後銜接竹光路與茄苳景觀大道，通車後民眾將不必再繞巷通行，市府將公道三定位為台1線經國路替代道路，期盼藉公道三通車加速西區與香山區的區域發展。

目前進入施工最後階段，將有最後一次封路施工作業，封路範圍為竹光路的延平路一段214巷至延平路一段間路段、延平路一段291巷， 以及竹香南路接景觀大道方向封閉單側「香山往市區方向。

市府工務處建議民眾，封路期間往香山民眾替代道路為經國路、往市區民眾改走牛埔路接經國路，提醒民眾行經管制區域應減速慢行或提前改道，遵照施工管制人員指揮及引導告示牌指示行駛，以維行車安全。

公道三路即將全線貫通，將作為台1線經國路替代道路，紓解市區交通。圖／市府提供
公道三路即將全線貫通，將作為台1線經國路替代道路，紓解市區交通。圖／市府提供

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