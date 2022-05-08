打造文化新地標 頭份市公所推3.4億文教大樓案

苗栗縣頭份市圖書館不敷使用，市公所推動興建地下2層、地上6層的文教大樓，規畫其中1到3樓圖書館用途，概估總經費3.4億多元，預定2024年完工，現代化新穎的優質閱讀空間，打造文化地標。

頭份市發展快速，人口全縣最多，約10.5萬人，圖書館前身是林為寬紀念圖書館，啟用近40年，館舍空間不敷使用，停車也不方便，此外，圖書館與自修室、罕用書庫分隔三地，市長羅雪珠更以木蘭詩的「東市買駿馬，西市買鞍韉」形容窘境。

市公所利用新東路、自強路口附近，333坪多的舊頭份市衛生所土地，拆除有安全疑慮的自強里活動中心、自修室，及無使用執照的罕用書庫，規畫興建文教大樓，其中，地下2層停車場，1至3樓圖書館，4至5樓長青學苑，6樓為社區活動中心，總樓地板面積約1500坪，圖書館有400坪。

市公所指出，文教大樓案攸關文化、社會福利等需求，縣府納入重大設施建設計畫，目前辦理都市計畫個案變更機關用地為文教用地程序中，另1020萬元規畫設計費墊付案，公所提案市民代表會定期會審議。

文教大樓案概估總經費3.4億多元，公所的公庫去年底決算還有8億多元，公所將盡量爭取上級補助，如果不足公所也有財源興建，初步進度預定明年7月動工，後年底完工。

地方人士大表歡迎，自強里長張景明說，活動中心於2008年耐震詳評未通過，但缺乏適合場地，目前仍在持續中，但缺乏停車空間，班隊研習活動的馨音，經常遭使用自修室的民眾抱怨投訴或檢舉，文教大樓案希望盡快完成，一併解決地方困擾。