盼成桃園楊文科？ 呂玉玲：不實臆測 持續衝刺

國民黨立委呂玉玲日前宣布爭取桃園市長提名，傳出呂陣營「盼成2018楊文科模式取得黨提名」。呂玉玲今天表示，這是不實臆測，從未有過任何討論，她會持續衝刺，爭取市民最大支持。

呂玉玲表示，她的民調有逐漸攀升的趨勢，從民眾黨4月做的市長民調可看出，現階段已有桃園市9成黨籍市議員與486位里長連署支持，地方鄉親、宗親會、婦女會也紛紛表態力挺，她就是持續衝刺，勇往直前。

呂玉玲表示，「盼成2018楊文科模式」說法純屬臆測，她與團隊從來沒有說過，更沒有討論，也並未授權任何人對外發表意見。從宣布參選市長後，她的目標就是積極衝刺，爭取市民支持。這個說法是不實臆測，也漠視她與團隊這段時間的努力。

呂玉玲表示，從被點名參選桃園市長後，外界就一直質疑她民調不高，但根據上月民眾黨市長初選民調，她的民調有近20%，相較於更之前的民調，已經有穩定的成長，這都顯示她的民調呈現衝刺上升的跡象；且有將近5成市民沒有表態，這都是她要爭取支持的。相信隨著她與團隊持續的衝刺，民調還會再上升。

呂玉玲表示，從被點名參選，她就積極向地方請益，目前也已獲得9成黨籍市議員及486位桃園市里長的連署，支持她參選桃園市長，地方鄉親、宗親會、婦女會也紛紛出來力挺。她是一個桃園媽媽，會帶著桃園鄉親的支持與鼓勵，勇往直前，持續衝刺，就是要拿下年底選戰勝利，達到「家給人足」，打造一個美好的桃園市。