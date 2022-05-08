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竹市公道三5月底通車 11日起最後封路施工14天

中央社 / 新竹市8日電

竹市公道三新闢道路5月底將通行，竹市府指出，配合施工最後階段，5月11至24日竹光路等部分道路將封閉14天，將以最短工期施工、降低交通衝擊；通車後，可強化香山聯外道路。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，公道三總長500公尺、寬30公尺，雙向、4線道，且全線兩側皆有人行道設置。

竹市府指出，公道三目前進入施工最後階段，將於5月11至24日進行最後一次封路施工作業，封路範圍為竹光路（延平路一段214巷至延平路一段間路段）、延平路一段291巷，替代道路為延平路一段214巷接經國路。

竹市府表示，公道三銜接竹光路與茄苳景觀大道，開放通行後可更快速從北區通往香山區，作為台1線替代道路，可紓解尖峰時段交通壅塞，也加速區域發展。

替代道路 人行道 新竹

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