致力新住民子女母語傳承 越南媽媽獲新竹縣模範母親

來台14年的鄧氏秋恆雖為越南裔，但她在為將越南母語文化傳承給新住民子女的努力上，使她獲得了今年新竹縣模範母親的表揚；鄧氏秋恆不僅在國小擔任越南語老師，還熱心在機關擔任翻譯，更創新竹縣新住民文化發展協會，互相扶持孤身嫁來台灣的新住民媽媽們。

起初為了適應台灣生活、克服語言問題，鄧氏秋恆靠著在新湖國小的新住民語言班，從學習注音符號開始，慢慢了解台灣中文與文化，不但學會了繁體字，也認識了台灣的風土民情、生活習慣、民俗禮儀等，更藉此認識許多同鄉姐妹，讓她能融入台灣的新生活。

鄧氏秋恆畢業於越南河內大學中文翻譯系，曾在中國廣西師範大學遊學，但嫁作人妻來台後卻仍努力提升自己，不僅自發參加多項培訓課程，包括中文、司法通譯、母語教學、美容美髮等課，還到明新科大化工材料所進修，畢業後也留在明新科大擔任越南專班老師。

縣長楊文科讚許她不斷積極學習的精神，令人敬佩，像她所說人生只要不斷的學習，生活就會變得更美好，還致力於新住民子女的母語文化推廣，因此今年新竹縣模範母親表揚更特地致贈匾額「母儀群倫」，感謝有她這麼一位努力的媽媽。

鄧氏秋恆對於獲得模範母親表揚感到心情既緊張又開心，她希望新住民的孩子們一樣能好好學習母語，成為台灣與新住民母國聯繫、交流的人才，更盼藉新竹縣新住民文化發展協會，開設母語專班傳承語言，幫助更多新住民子女與新住民姐妹。