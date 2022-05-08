快訊

新北宣布學生「快篩陽」比照「確診」 國高中生確診只匡九宮格

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政 爆民怨

疫苗對防護Omicron無效？新英格蘭醫學期刊最新研究曝數據

致力新住民子女母語傳承 越南媽媽獲新竹縣模範母親

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
鄧氏秋恆獲得今年新竹縣模範母親之一，以表揚她在新住民子女母語與文化傳承的努力上。圖／縣府提供
鄧氏秋恆獲得今年新竹縣模範母親之一，以表揚她在新住民子女母語與文化傳承的努力上。圖／縣府提供

來台14年的鄧氏秋恆雖為越南裔，但她在為將越南母語文化傳承給新住民子女的努力上，使她獲得了今年新竹縣模範母親的表揚；鄧氏秋恆不僅在國小擔任越南語老師，還熱心在機關擔任翻譯，更創新竹縣新住民文化發展協會，互相扶持孤身嫁來台灣的新住民媽媽們。

起初為了適應台灣生活、克服語言問題，鄧氏秋恆靠著在新湖國小的新住民語言班，從學習注音符號開始，慢慢了解台灣中文與文化，不但學會了繁體字，也認識了台灣的風土民情、生活習慣、民俗禮儀等，更藉此認識許多同鄉姐妹，讓她能融入台灣的新生活。

鄧氏秋恆畢業於越南河內大學中文翻譯系，曾在中國廣西師範大學遊學，但嫁作人妻來台後卻仍努力提升自己，不僅自發參加多項培訓課程，包括中文、司法通譯、母語教學、美容美髮等課，還到明新科大化工材料所進修，畢業後也留在明新科大擔任越南專班老師。

縣長楊文科讚許她不斷積極學習的精神，令人敬佩，像她所說人生只要不斷的學習，生活就會變得更美好，還致力於新住民子女的母語文化推廣，因此今年新竹縣模範母親表揚更特地致贈匾額「母儀群倫」，感謝有她這麼一位努力的媽媽。

鄧氏秋恆對於獲得模範母親表揚感到心情既緊張又開心，她希望新住民的孩子們一樣能好好學習母語，成為台灣與新住民母國聯繫、交流的人才，更盼藉新竹縣新住民文化發展協會，開設母語專班傳承語言，幫助更多新住民子女與新住民姐妹。

新住民 越南 新竹

延伸閱讀

桃園表揚模範母親 鄭文燦：付出一輩子的愛 終身成就獎

模範母親有殊榮 每位一輛專屬禮車暢遊田尾公路花園

防疫優先 彰化表揚模範母親或移往室外或提前結束

宜蘭推薦13位模範母親獲縣府表揚 生命故事讓人感動

相關新聞

致力新住民子女母語傳承 越南媽媽獲新竹縣模範母親

來台14年的鄧氏秋恆雖為越南裔，但她在為將越南母語文化傳承給新住民子女的努力上，使她獲得了今年新竹縣模範母親的表揚；鄧氏...

苗栗市特有的天后宮媽祖鐵馬進香 2天1夜挑戰345公里

苗栗市公所復刻一甲子前鐵馬進香，200多人今天騎自行車從苗栗天后宮出發，挑戰2天1夜來回雲林鎮北港鎮朝天宮345公里路程...

民宅囤積廢棄物 環局專案清理

桃園市中壢區普忠路1處民宅，因屋主長期在住處內外囤積物品，成地方髒亂點。居民擔心夏天到來恐孳生病媒蚊，引發登革熱，當地仁...

白沙屯媽進香 估8.5萬人報名

白沙屯媽今年往北港8天7夜的進香之旅，將從20日凌晨出發。截至昨天報名人數達7.7萬人，雖然國內疫情發燒，但廟方發現信眾...

五月桃產量略增 尖石續推網購

新竹縣尖石鄉「五月桃」邁入產季，今年因風調雨順，產量比去年略增，但無奈疫情燒不停，實體展售活動不得不喊卡。尖石鄉公所決定...

客家輕旅行賞「五月雪」

「五月雪」油桐花盛開，桃園市客家事務局昨天在楊梅保甲古道辦輕旅行、不插電音樂會、市集體驗坊等，14日於龜山五酒桶山及蘆竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。