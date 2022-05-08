苗栗市特有的天后宮媽祖鐵馬進香 2天1夜挑戰345公里

苗栗市公所復刻一甲子前鐵馬進香，200多人今天騎自行車從苗栗天后宮出發，挑戰2天1夜來回雲林鎮北港鎮朝天宮345公里路程，展現特有宗教信仰文化，市長邱鎮軍允諾公所維護並傳承。

苗栗鐵馬進香團60年前盛極一時，當年的自行車及路況等條件，考驗信眾體力及精神，市公所於2018年復刻辦理，前年、去年受到新冠肺炎疫情影響停辦，今年恢復辦理，200多人響應參加這場宗教盛會。

苗栗市今天清晨還飄著雨，鐵馬進香團上午6點40分出發前雨停了，許多信眾都說媽祖靈驗，邱鎮軍、苗栗市民代表會主席楊喬安，及北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人在天后宮參拜祈福，恭迎媽祖聖駕上鑾車，邱鎮軍領騎鳴笛出發。

鐵馬進香團200多騎士以苗栗鄉親為主體，路線行經苗栗、台中、彰化及雲林，沿途設有10處補給點，預計今天下午5點抵達北港朝天宮進行進香團拜儀式，明天下午5點回到天后宮，來回約345公里。

邱鎮軍表示，一甲子前，苗栗青年以鐵馬進香模式在當時掀起熱潮，也因此成為苗栗特有的一種進香文化，然而隨著時代變遷、交通發達而漸漸沒落，公所4年前規畫宗教文化結合運動的鐵馬進香活動，公所將一直非常熱心維護持續傳承。

發起辦理鐵馬進香的苗栗市前市長邱炳坤說，60年前是腳踏車在台灣逐漸盛行的年代，每年農曆3月媽祖聖誕期間，苗栗天后宮轄區的苗栗、頭屋、公館地區宮廟或民間團體就會開始招攬騎腳踏車到北港朝天宮進香祈安活動，形成特殊的苗栗客庄進香文化。