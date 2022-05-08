快訊

香港新任特首選舉開始投票 李家超可望成下一任特首

「發誓不再擁有房產」馬斯克廉租房曝光 鄰居說他真的住這

獨／護理師摔斷腿照上班 關懷確診者竟被譙「我居隔單咧」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗市特有的天后宮媽祖鐵馬進香 2天1夜挑戰345公里

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗鐵馬進香團今天上午出發，苗栗市長邱鎮軍、北港朝天宮董事長蔡咏鍀恭迎媽祖聖駕上鑾車。記者范榮達／攝影
苗栗鐵馬進香團今天上午出發，苗栗市長邱鎮軍、北港朝天宮董事長蔡咏鍀恭迎媽祖聖駕上鑾車。記者范榮達／攝影

苗栗市公所復刻一甲子前鐵馬進香，200多人今天騎自行車從苗栗天后宮出發，挑戰2天1夜來回雲林鎮北港鎮朝天宮345公里路程，展現特有宗教信仰文化，市長邱鎮軍允諾公所維護並傳承。

苗栗鐵馬進香團60年前盛極一時，當年的自行車及路況等條件，考驗信眾體力及精神，市公所於2018年復刻辦理，前年、去年受到新冠肺炎疫情影響停辦，今年恢復辦理，200多人響應參加這場宗教盛會。

苗栗市今天清晨還飄著雨，鐵馬進香團上午6點40分出發前雨停了，許多信眾都說媽祖靈驗，邱鎮軍、苗栗市民代表會主席楊喬安，及北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人在天后宮參拜祈福，恭迎媽祖聖駕上鑾車，邱鎮軍領騎鳴笛出發。

鐵馬進香團200多騎士以苗栗鄉親為主體，路線行經苗栗、台中、彰化及雲林，沿途設有10處補給點，預計今天下午5點抵達北港朝天宮進行進香團拜儀式，明天下午5點回到天后宮，來回約345公里。

邱鎮軍表示，一甲子前，苗栗青年以鐵馬進香模式在當時掀起熱潮，也因此成為苗栗特有的一種進香文化，然而隨著時代變遷、交通發達而漸漸沒落，公所4年前規畫宗教文化結合運動的鐵馬進香活動，公所將一直非常熱心維護持續傳承。

發起辦理鐵馬進香的苗栗市前市長邱炳坤說，60年前是腳踏車在台灣逐漸盛行的年代，每年農曆3月媽祖聖誕期間，苗栗天后宮轄區的苗栗、頭屋、公館地區宮廟或民間團體就會開始招攬騎腳踏車到北港朝天宮進香祈安活動，形成特殊的苗栗客庄進香文化。

當年參加信徒大都是年輕人，騎腳踏車進香被視為虔誠信仰及堅強毅力的表現，參加者齋戒3天，車前插天后宮令旗、左手臂掛臂章，頭戴白帽，身穿白衣、白褲、白鞋，表彰媽祖聖潔，進香行程夜以繼日，因沿途沒有路燈，白衣車隊一輛跟著一輛前進，也有目標顯眼及安全作用。

苗栗市公所復刻一甲子前鐵馬進香，市長邱鎮軍今天領騎從苗栗天后宮出發。記者范榮達／攝影
苗栗市公所復刻一甲子前鐵馬進香，市長邱鎮軍今天領騎從苗栗天后宮出發。記者范榮達／攝影
苗栗市公所復刻一甲子前鐵馬進香，200多今天領騎從苗栗天后宮出發。記者范榮達／攝影
苗栗市公所復刻一甲子前鐵馬進香，200多今天領騎從苗栗天后宮出發。記者范榮達／攝影

北港朝天宮 天后宮 媽祖

延伸閱讀

20日起駕！幸運香灯腳可抽中交趾陶白沙屯媽祖

苗栗最新「金黃花浪」美翻、彰化虎山巖「3萬株金針花海」爆開！母親節免費賞花亮點

送媽媽健康青春好禮！媽祖醫院推出更年婦女回春術

苗市中苗里長邱信雄認養路燈15年 連3屆選舉同額競選

相關新聞

苗栗市特有的天后宮媽祖鐵馬進香 2天1夜挑戰345公里

苗栗市公所復刻一甲子前鐵馬進香，200多人今天騎自行車從苗栗天后宮出發，挑戰2天1夜來回雲林鎮北港鎮朝天宮345公里路程...

民宅囤積廢棄物 環局專案清理

桃園市中壢區普忠路1處民宅，因屋主長期在住處內外囤積物品，成地方髒亂點。居民擔心夏天到來恐孳生病媒蚊，引發登革熱，當地仁...

白沙屯媽進香 估8.5萬人報名

白沙屯媽今年往北港8天7夜的進香之旅，將從20日凌晨出發。截至昨天報名人數達7.7萬人，雖然國內疫情發燒，但廟方發現信眾...

五月桃產量略增 尖石續推網購

新竹縣尖石鄉「五月桃」邁入產季，今年因風調雨順，產量比去年略增，但無奈疫情燒不停，實體展售活動不得不喊卡。尖石鄉公所決定...

客家輕旅行賞「五月雪」

「五月雪」油桐花盛開，桃園市客家事務局昨天在楊梅保甲古道辦輕旅行、不插電音樂會、市集體驗坊等，14日於龜山五酒桶山及蘆竹...

秘書處囤快篩劑？桃市朝野交鋒

快篩試劑難買掀起桃園朝野交鋒。國民黨議員舒翠玲日前質詢，控市府秘書處以59元單價採購4萬劑快篩「自用」，引發民間不滿公部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。