桃園表揚模範母親 鄭文燦：付出一輩子的愛 終身成就獎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
八德區模範母親表揚。圖／新聞處提供
八德區模範母親表揚。圖／新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天先後前往八德社福館、桃園市婦女館，出席八德區和桃園市模範母親表揚活動，並表示台灣的媽媽們從為人妻、為人母到當阿嬤，對家庭無限付出的背後，有著令人感動的故事，不論是守護家庭、克服人生挑戰或熱心公益投身志工服務，都在平凡中展現生命的韌性與光輝，讓人充滿感恩與感動。

八德區表揚49位模範母親，桃園市級47位，鄭文燦稱讚榮獲模範母親的媽媽們，以無限的愛、付出一輩子的努力而獲得這項「終身成就獎」，因此在母親節前夕，他要特別感謝並表揚每一位模範母親，祝福所有母親成為「快樂媽媽」，與家人共享親情的美好。

鄭文燦說明桃園市模範母親由各區公所推薦27位，民間團體推薦19位，原住民族行政局推薦1位合計47位，其中最高齡是96歲的陳鄭凸頭奶奶，育有4男4女，除了重視孩子品格教育，為家庭盡心付出，也熱心資助中小學校弱勢子女及校外比賽經費，秉持善心樂於助人，是地方模範。

另外，黃玉燕媽媽是在子女成長獨立後加入寄養家庭，陸續照顧4名孩童，讓他們能在溫暖的環境下長大，展現無私的大愛；龔桂珠媽媽71年從泰國移民來台，積極協助移工翻譯及生活問題、推廣泰國美食文化，為新住民事務奉獻所長，相當令人感動。

鄭文燦說，桃園率先支持生育補助、育兒津貼，讓當媽媽的經濟門檻再降低一點，減輕年輕家庭的負擔；桃園生育津貼1胎3萬元、雙胞胎7萬、3胞胎13萬5千元，對於生育家庭更加友善，因此即使台灣人口減少速度越來越快，但桃園1年仍有2萬名新生兒，生育率是6都第1。

鄭文燦指出，桃園也持續增加公共化幼兒園及公托中心名額，成長率為6都第1；升直轄市前桃園公幼含非營利幼兒園1萬1661個名額，公共化幼兒園的比例僅1成多，許多家長擠破頭抽籤、排隊搶公幼名額，升直轄市後本市增加109個公共化幼兒園，提供1萬2299個名額，公共化幼兒園招生比例率過4成3，且未來2年內預計再增設28園，希望未來可以建立學區制度，方便幼童就近入學；而私立幼兒園也加入準公共化幼兒園，收費設定天花板上限，降低托育負擔，讓年輕人敢生能養、甜蜜多一點。

談到近期疫情發展，鄭市長特別叮嚀，疫情目前處於走上坡的階段，Omicron病毒傳播速度快，但99.74%都是輕症或無症狀，大部分確診者在適當照顧與休息後，都可以恢復健康，請大家不需過度慌張，相信只要冷靜、同心防疫，一定可以走過這波疫情的考驗，讓生活逐漸回到常態及開放。

立法委員趙正宇、市議員呂淑真、呂林小鳳、段樹文、蔡永芳、八德區長邱瑞朝、八德區里長聯誼會長尤金源及各里里長都出席模範母親表揚活動；立法委員呂玉玲、市議員陳美梅、社會局長鄭貴華、桃園區長洪清淵等出席桃園市模範母親表揚活動。

桃園市級模範母親表揚活動。圖／新聞處提供
桃園市級模範母親表揚活動。圖／新聞處提供

桃園 幼兒園 模範母親

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