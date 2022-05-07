桃園民宅囤廢棄物恐引發登革熱 相關單位介入處理

桃園中壢區普忠路一處民宅，屋主長期囤積物品，環境髒亂不堪，市議員謝美英接獲陳情，邀集相關單位到場會勘，昨桃市府環保局會同警方強制移除屋外廢棄屋，並取得屋主哥哥同意後，由環保局協助清除，不過近日天氣炎熱，當地仁愛里長鄧立敦今上午提前帶領志工團隊進駐打掃。

「這是長久的問題了，3年前也曾經幫忙清理過，結果還是這樣，附近居民都受不了」，鄧立敦表示，屋主獨自1人居住，不良於行，平時靠低收入戶補助及回收資源物過活，因此家門前的庭院堆滿紙箱及空桶積水，夏天到來擔心病媒蚊孳生引發登革熱，對附近住戶生活受極大影響。

謝美英指出，上月28日邀集衛生局、環保局、里長到場會勘，不過因環保局當天確認現場屬於私人產權，須收到衛生局來文，清潔隊才能進駐清理；但近日天氣炎熱，鄧立敦今上午與社區數十位志工一同清理部分廢棄物。

環保局表示，私人土地廢棄物原需由管理人自行清除，但現場凌亂散落雜物及積水容器，將依據廢棄物清理法可開罰1200至6000元罰鍰，為避免造成公共衛生疑慮，引發登革熱疫情，環保局已緊急調派垃圾車及抓斗車進場協助，總計今日與志工共同清理3車次廢棄物；預計下周應該可以收到公文，會以專案調派人力、車次，以公權力維護環境清潔。