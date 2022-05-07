桃園油桐、繡球花開整片花海美翻 周周都有不同活動

「2022桃園繡球花季」今日於復興區的台七桃花源休閒農業區及鄰近農場繽紛登場，整片山林種植超過1萬株繡花球，近14種品種，相當浪漫，即日起至6月5日規劃2公里賞花步道及打卡牆等供民眾遊覽；俗稱五月雪的油桐花進入盛開期，桃市府客家局今也舉辦輕旅行，讓民眾邊賞花又可逛市集，徜徉在花雨中。

桃園市副市長高安邦表示，桃園復興區是台灣繡球花重要產區，今年由桃市府農業局策展打造繡球花海景致外，邀請農場主人、數十位在地藝術家共創，三大裝置座落於展區中，長達1個月的繡球花季，分為前山以及後山2個區域供遊客參觀，在地農場也提供親子共同參加的農事體驗。

桃園繡球花季即日起至6月5日結合在地農場、景觀咖啡廳、民宿共同行銷，規劃2公里的賞花步道，設置拍照打卡牆、多處賞花拍照區、休憩空間及繡球花景觀；農業局長郭承泉表示，為結合在地自然生態以及在地產業，周周都有不同主題亮點風采。

客家事務局於楊梅保甲古道，舉辦桐花輕旅行，並至占地3萬坪的麗多森林溫泉酒店舉辦不插電音樂會及桐花野餐活動；客家事務局長黃傅淑香表示，透過不插電音樂會、小農市集及桐花體驗活動，讓到訪民眾都能感受自然美景並體驗客庄人文藝術，歡迎民眾把握盛開花期，親臨感受山林、桐花及客庄文化之美。