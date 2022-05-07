桃園24家診所投入PCR 鄭文燦：建議長者幼童到此採檢

桃園市長鄭文燦今天下午主持地方防疫會議表示，桃園目前有14家醫院及7個採檢站提供PCR服務，但採檢數量非常龐大，常要到深夜或隔天才能得知結果。醫師公會全聯會和桃園市醫師公會協調24家耳鼻喉科及基層診所加入PCR採檢行列，將陸續上線，「建議長者和幼兒到這24家診所採檢」，復興區衛生所也將提供相同服務。

關於輕症居家照護工作，鄭文燦表示桃園目前有2萬6875人，已經完成1萬722名，其餘居家照護者還在聯絡中。另外，由於中央政策調整，未來防疫關懷包只發放給確診者，而且是以家庭為單位，其中含有快篩試劑，共有5劑，「不管家人多少，5劑可以滿足第一時間的需求」。

關於確診者隔離辦法從10+7改為7+7，鄭文燦表示「這是為了減輕第一線防疫同仁的壓力」，要把力量集中在照顧確診者，至於民眾對新規定不清楚，會再加強宣導。

有關疫苗接種規劃，桃園市政府預計在5月11、13、14日開設26個接種站，提供莫德納和高端2種疫苗，其中高端只在13、14日提供，只要年滿18歲，不限劑次、不用預約都可接種，屆時也有免費愛心計程車提供服務，「提供疫苗覆蓋率仍是確保預防重症的最好方法」。

鄭文燦也向中央喊話，確診的數字不斷增加，快篩試劑配賦給地方的量一定要充足，拜託中央多多給地方防疫團隊更大的防疫物資，我們會充分運用。