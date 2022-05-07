配合中央調整 鄭文燦：把力量集中照顧輕症及中重症
桃園市長鄭文燦今天下午主持地方防疫會議表示，桃園今天有6882例本土確診個案，比昨天6270例成長了9.7%，而全國今天有46377例，比昨天36168例成長28%，全國疫情仍同步升溫，中南部是時間差上落後於北北基桃，而北北基桃也是目前疫情熱區，負擔比較重。目前，確診個案年齡分布為18歲以下19.83%、65歲以上5.52%，會密切注意後續發展趨勢。
關於中央調整居家隔離原則，鄭文燦表示這會大幅降低簡化居家隔離方案，原則上會按照中央新的規定執行，後續因沒有電子圍籬，也不會再發防疫關懷包，將把所有力量集中在輕症居家照顧及醫院中重症患者身上。
有關今天確診的特殊個案，鄭文燦指長榮空儲有43人確診，該公司已依防疫規範進行清消分流工作。另外，仁寶電子平鎮廠有13人確診、19名移工快篩陽性，欣興電子三鶯廠有638人確診，圓軸承公司平鎮廠有12人確診，成功路郵局與中正路郵局也有人員確診。
針對中華郵政人員確診部分，鄭文燦表示成功路郵局是1人確診，中正路郵局有31人確診，2個地方不一樣，後續也會協助中華郵政進行防疫。
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