25歲孕婦確診 部北團隊助44周臍帶繞頸胎兒順產

確診者數量不斷攀升，一名懷孕44周的25歲張姓孕婦即將臨盆，卻發現確診新冠肺炎，衛福部台北醫院表示，該名婦人在5月3日轉院就醫，因檢查時發現孩子臍帶繞頸，加上孕婦確診，部北表示，孕婦狀況穩定，在今天上午8點49分產下3160公克的女嬰，目前先讓母嬰分室，避免新生兒確診。

收治孕婦的婦產科醫師林峻宏曾照顧過確診孕婦，在感控流程與照護的部份都有經驗。林峻宏說，孕婦住院後，婦兒科團隊也多次討論，主要針對症狀治療與密切追蹤產兆，雖然已超過預產期，也擔心胎兒體重與臍帶繞頸，但所幸在生產前，孕婦的狀況都很穩定。

醫療團隊在評估孕婦的狀況及充份討論後，在減少孕婦呼吸道病毒量的前提下嘗試自然產，以減少嬰兒出生時吸到空氣飛沫被感染的風險。今日動員8位醫護人員與病房照護人員，團隊也穿著全身兔寶寶裝備，不斷透過生產手法為在肚子裡的寶寶調整姿勢，最終順利自然產，也是台北醫院第一例新冠確診孕婦接生，嬰兒PCR採檢結果為陰性。

林峻宏提醒，感染新冠肺炎的孕婦容易發展成重症，應主動勤洗手、戴口罩、避免多人聚餐等。只要符合確診及36週以上的孕婦，台北醫院婦兒科團隊皆比照高危險妊娠以最高規格的醫療照護方式，安排入住專責病房，視孕婦與胎兒狀況討論生產方式，婦產科、小兒科與血庫都是24小時待命接生，產後先將嬰兒與母親分室，降低新生兒感染。