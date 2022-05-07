議員揭露囤快篩桃市府控造謠 藍：有影可證鄭文燦說謊

對於國民黨文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲日前（5月2日）於桃園市議會質詢揭露桃園市政府秘書處以59元採購4萬劑快篩試劑放庫存給市府職員使用，市府秘書處處長顏子傑當場回答「這是府內政策」，並未否認，然而桃園市政府昨晚卻用官方Line帳號發出「不實澄清」否認之前在質詢時的發言，並反控舒翠玲議員造謠。

對此，國民黨文傳會副主委林家興回擊表示，公部門的資源不是拿來如此濫用的，桃園市政府刻意用官方臉書及Line帳號顛倒是非，但質詢影片網路上都還找得到，竟敢就此公開否認自己秘書處長在議會時的答詢，還運用人民納稅錢、政府預算在經營的市府公器反控為市民權益發聲的民代，簡直荒謬至極，請鄭文燦市長應該改變錯誤的快篩政策、管好下屬以及別再當「大說謊家」。

舒翠玲也指出，當天在議會她透過質詢揭露市府在年初透過所謂「共同採購契約」以低價59元購入4萬劑快篩試劑，老百姓排隊數小時卻買不到，質疑「41元的價差誰賺走了？」、「政府統一徵用為何你們可以自行採購？」而顏子傑當場答詢表示，除衛生局是採購給百姓使用外，「各機關採購則是負責給該機關內部職員篩檢使用，目前我們府內政策是這個樣子」。

舒翠玲痛批，所有過程議會全程錄影、媒體皆有報導，而顏處長自己講的話，桃市府過了三天竟然公然用市政府的官方帳號廣發「假訊息」作「不實澄清」？以後誰還能監督桃園市政府、監督鄭文燦？當百姓買不到快篩，鄭市長不解決問題，卻忙著公然說謊，用不實的言論來解決提出問題的民代，是因為準備去選總統就無心市政、徹底擺爛了嗎？鄭文燦沒有視民如親、沒有將心比心，國民黨真的非常遺憾。

舒翠玲說，鄭文燦應盡快動用市府的能量與對民進黨中央的影響力，盡速進口快篩試劑，然後免費的發放給所有的老百姓，才是正辦。不要浪費資源、浪費口水，在做這種無謂的、不實的澄清。

林家興說，當前民進黨執政下防疫亂糟糟，從口罩、疫苗到快篩無一不亂，甚至爆出「綠金產業鍊」等疑似弊案問題，鄭文燦市長身為執政黨重要成員，不但不以身作則撫平民怨，甚至用公家資源反抹黑監督市府的市議員，毫無民主風範與治理高度。當質詢的影片仍在網路上瘋傳時，看到桃園市府「不實澄清」的桃園市民心中對於是非自然會有評判。