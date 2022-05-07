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進香之旅已7.7萬人報名「拱天宮都意外」 白沙屯站增開列車表公布

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台鐵為配合白沙屯媽進香的旅客疏運需求，白沙屯車站發布列車加開及增停班次時刻表。圖／拱天宮提供
台鐵為配合白沙屯媽進香的旅客疏運需求，白沙屯車站發布列車加開及增停班次時刻表。圖／拱天宮提供

白沙屯媽今年往北港8天7夜的進香之旅，到今天上午報名人數已達7.7萬人，雖然國內疫情發燒，但信眾隨香熱度不減，估計今年起碼有8.5萬人報名，熱絡情況到「讓廟方都有些意外」；台鐵為配合白沙屯媽進香的旅客疏運需求，白沙屯火車站也發布列車加開及增停班次時刻表。

拱天宮指出，白沙屯站5月19日（跨20日）、27日加開區間車、區間快車及增停莒光號白沙屯站的車次與時間表，台鐵已公布，增停對號列車預售票並上線，可預購19日、27日莒光號白沙屯到達及白沙屯起站搭乘的車票，歡迎全國香燈腳與旅客多加利用大眾運輸工具蒞臨白沙屯；白沙屯站電話037-793066。

白沙屯媽往北港朝天宮8天7夜的徒步進香之旅將從5月20日凌晨出發，隨著日程逼近，進香活動已蓄勢待發，信眾充滿期待，因疫情緣故，今年隨香的信眾必須打滿3劑疫苗才可報名，由廟方發給識別臂章，但拱天宮為讓無法隨團的香客也能參加讀疏，5月起也開放只參加上疏文的香客報名。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，今天上午11點報名香客已達7萬7000人，其中約8000人是只參加上疏的信眾，預料今年報名至16日截止，人數至少可達8.5萬人，目前疫情嚴重，但香客報名情況比去年有過之而無不及，讓廟方都感到意外。

陳春發表示，廟方簽約安排隨團的大型遊覽車現已達64輛，讓徒步香客可安置行李或上車休息，每車40名乘客 ，為防疫需求，廟方通報要求駕駛僅能讓報名遊覽車的香客進出，以便掌握防疫狀況；此外如僅參加上疏的香客，也籲請不要自行搭車或搭便車前往進香，避免增加防疫管理上的困擾。

台鐵為配合白沙屯媽進香的旅客疏運需求，白沙屯車站發布列車加開及增停班次時刻表。圖／拱天宮提供
台鐵為配合白沙屯媽進香的旅客疏運需求，白沙屯車站發布列車加開及增停班次時刻表。圖／拱天宮提供
白沙屯媽進香活動將於5月20日凌晨出發，到今天上午報名香客已達7.7萬人。本報資料照片
白沙屯媽進香活動將於5月20日凌晨出發，到今天上午報名香客已達7.7萬人。本報資料照片
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白沙屯媽進香活動將於5月20日凌晨出發，到今天上午報名香客已達7.7萬人。本報資料照片
白沙屯媽進香活動將於5月20日凌晨出發。本報資料照片
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白沙屯 北港朝天宮 疫情

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