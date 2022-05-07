楊梅通台31線農水路道路崎嶇 將修繕方便附近居民通行

桃園楊梅區上湖二路29巷道路長達20年以上未修繕，路面坑洞雜草叢生，鄰近土地公廟為當地上湖社區許多居民信仰中心，道路也可延伸至台31線，不過因破損道路讓使用率降低，已爭取到農委會農水署經費修繕，將重新刨鋪路面及周邊綠美化，預計今年11月前改善完成，讓居民有舒適便捷道路。

市議員涂權吉指出，因楊梅區有許多道路急需修繕，而區公所經費不足，因此去年8月時邀集區公所、桃市府地政局一同會勘，爭取到約170萬元經費修繕。

楊梅區上湖里長張花樑表示，道路旁有一間土地公廟，是當地居民農曆初一、十五都會前往拜拜祈福，不過342公尺長的道路卻出現凹洞不平、馬路上龜裂處也長出草來，目前的2盞路燈也燈光昏暗，希望能盡快完成改善，讓附近居民有更便捷的道路。

地政局重劃科指出，楊梅上湖二路29巷改善路段位於1986年辦理富岡農地重劃區，不過因現場農路老舊破損嚴重，市府已列入「桃園市110至111年度農地重劃區農水路改善工程」，改善長度約342公尺，地籍寬度為4公尺，總經費約170萬，後續將儘速辦理現況路面鋪設改善，並做周邊綠美化，將道路2旁側溝清理，不會改變現有農地規劃。