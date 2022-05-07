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竹縣府表揚模範母親 送「母儀群倫」牌匾、空氣清淨機

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
北埔鄉林麗秋獲選模範母親。圖／縣府提供
北埔鄉林麗秋獲選模範母親。圖／縣府提供

明天母親節就要到了，新竹縣政府社會處長李國祿趁母親節前夕到五峰鄉和北埔鄉拜訪楊勝美、林麗秋2名模範母親，致贈「母儀群倫」木匾、富貴花開琉璃獎座和空氣清淨機，代表縣長楊文科表達祝賀、敬意和關懷。

五峰鄉楊勝美今年80歲，她17歲結婚後和另一半在工廠上班，用微薄收入含辛茹苦將4名子女養大成人。她為人和善、孝敬公婆，經常幫鄰居照顧孩子，開導已婚婦女相夫教子、傳授泰雅婦女習俗，協助推動部落工作，她也經常分享自己種的有機蔬菜給部落族人，「心存善念、不要害人、能力有餘協助部落」。

北埔鄉林麗秋是全職媽媽，用自己苦讀進修、社會歷練的人生經驗，陪伴子女成長，孩子受挫時，她不會一味的安撫或是訓斥，而是討論、釐清如何走下一步，成功時也不只是拍手高興而已，而是分析未來要如何做才能持續，被兒女視為人生導師。

林麗秋熱心公益，平時持續捐贈創世基金會和多個公益團體相關發票及物資，鄰里需幫助時，她也第一時間支持協助，還身兼南埔社區鹹菜桶打擊樂劇團成員、社區志工、關懷據點老人供餐廚娘等義務工作，可說是公益領域的斜槓模範母親。

五峰鄉楊勝美獲選模範母親。圖／縣府提供
五峰鄉楊勝美獲選模範母親。圖／縣府提供

模範母親 母親節

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