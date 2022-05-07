老屋活化營業中！竹市祭租金補貼、修繕補助最高50萬元

新竹市是座發展300年的古城，市府文化局2018年起辦理「老竹塹‧老屋味」老屋活化經營計畫，每年皆補助10多案，如鐵道路「樂客」，在老屋裡吃牛肉麵、水餃，還有將老屋打造成柑仔店、提倡減塑的「新村小商號」，帶動城市生命力。

老屋活化補助今年已是連續5年推出，市府說明，凡民國60年前所建老屋，並具有在地生活特色、文化藝術、傳統技藝、公共事務等，最高每月可補助1萬元租金，小型修繕補助最高可補助總修繕經費50%、上限50萬元。

市長林智堅表示，竹市「老竹塹‧老屋味」老屋活化經營補助計畫，提供2大項目補助，第一「租金補貼」，申請日期為5月16日至6月15日；第二延續去年「小型修繕補助」，即日起至年底受理申請，歡迎符合資格的老屋承租者及屋主，可備妥文件向文化局文化資產科申請。

文化局表示，去年核定補助14家文化經營的老屋，分別為慕淳、職有生活、樂客、JS-Hair Salon、京町家串燒居酒屋、實物生活x攪攪雜食鋪、弦悅草植物押花美學、嗎啡韓式拿鐵專賣、石坊小井、原來如此工作室、或者工藝櫥窗、新村小商號、泊藝空間、覓雪；小型修繕類補助4家老屋，分別為中正路60號（九慕手烘咖啡專門店）、東前街22號、大學路51巷11號及南門街64號。

老屋「樂客」坐落鐵道路，保留老宅的小院子，販售牛肉麵、水餃、精釀啤酒等營造台式復古風味，因過去臨路方向為鐵道，因此此處民宅幾乎都是「後門」面對馬路。經營業者葉日竹說，利用原設計將「前後門對調」，盼讓更多在地朋友有機會進老宅一探究竟。

「新村小商號」位於集賢街，販售減塑生活雜貨、環境友善種植的蔬果、農產加工品等，打造出兒時記憶眷村的雜貨店。業者歐怡伶說，當時關注到屋主有意拆除老房，她主動提出修繕計畫，5年前自籌經費修建完成，重啟閒置屋舍再利用與活化，現已成功成為大新竹零廢棄與各種公共議題的討論社群凝聚處。

文化局長張馨之表示，老屋總能在歲月痕跡裡找到其歷史、藝術、文化的價值，且承載居民的共同記憶與認同。為使這些「有故事、有生命」的老建築物能存續且發揚，市府持續推動老屋活化經營補助計畫，除補助老屋修繕、補貼老屋租金，更希望促使民眾關心與理解老屋之於城市的價值。