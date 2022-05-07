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竹北4座繪本主題公園5月底開工 9日辦說明會

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
圖為兒26公園五色鳥遊戲場完工示意圖。圖／縣府提供
圖為兒26公園五色鳥遊戲場完工示意圖。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科推動3年投入2億元，打造新竹縣22座特色公園計畫；第一波9座公園今年年中將陸續完工，第二波竹北市兒22、兒24、公25及公兒26公園共4座公園，以繪本為主題，預計5月底動工，縣府引進公民參與機制，9日將於竹北市鹿場里集會所舉辦施工說明會，民眾參與關心。

罐頭遊具與一成不變的公園已非時代趨勢，新竹縣政府2020年起規畫特色公園，已有竹北、芎林共9座公園動土，並將於今年6月至9月間陸續完工。

楊文科說，竹北市兒22、兒24、公25及公兒26公園，也預計最快今年底可以完工，該4座公園以竹縣在地人文景觀風貌為發想，分別設計「大王花」、「小蝸牛之家」、「小猴森林」及「五色鳥樂園」主題，讓大小朋友到公園玩，如同翻閱「小竹繪本」般，體驗不同的主題遊戲設施。

產發處指出，兒22公園位於莊敬北路、勝利十五街交叉口；兒24公園於十興路、莊敬五街交叉口；公25公園：興隆路二段與自強一路交叉口；兒26公園於自強一路與成功八路。

縣府9日將於竹北市福興東路一段365號2樓的鹿場里集會所辦施工說明會，公園規畫單位惇陽工程顧問有限公司，以及施工單位磐東營造股份有限公司將準備簡報，對工程提出說明，與會人員須戴口罩、接種三劑才能入場。

縣府指出，22座特色公園工程最新進度與相關規畫，請上「五色鳥飛閱公園」粉絲專頁(https://www.facebook.com/hsinchucountypark)，也歡迎民眾持續提供意見。

圖為兒25公園小猴森林遊戲場完工示意圖。圖／縣府提供
圖為兒25公園小猴森林遊戲場完工示意圖。圖／縣府提供

北市 新竹 楊文科

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