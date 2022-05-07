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高虹安當「母雞」到新竹發康乃馨 選不選市長引關注
明天就是母親節，民眾黨立委高虹安今天率黨籍提名議員參選人到新竹市最大市場發送康乃馨給買菜民眾。高虹安受訪時笑說自己不是母親，但自認是「母雞」之姿，拉抬參選人能見度，面對外界關注是否參選市長，她仍堅不鬆口，表示會再審慎評估。
身兼民眾黨新竹市黨部主委的高虹安一早和新竹市議員李國璋，以及黨籍議員參選人宋品瑩、蔡文盛、葉國文等人「合體」亮相，一行人前進新竹市果菜批發市場發送康乃馨花朵，不少來買菜的媽媽開心收下佳節祝福。
高虹安說，明天就是母親節了，也是她在新竹的地方服務團隊與民眾黨新竹市黨部成立後第一次遇到母親節，希望透過活動讓更多民眾，可以更加認識相關議員參選人。
離年底縣市長選戰剩下不到7個月，高虹安還未鬆口參選新竹市長，但已被視為民眾黨參選的熱門人選。高今天受訪時也強調，無論有無參選打算，近期已經開始行動，以最直接、務實的方式關心新竹，像是替慈雲路空橋、汙水下水道等議題發聲，至於新竹市長選舉，待黨內有更明確程序與時程表後，自己會再審慎評估跟大家報告。
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